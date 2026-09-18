Стоит ли менять привычное питание ради улучшения состояния кожи? Мы обсудили с экспертом, какие изменения могут произойти при корректировке рациона.

Продуктовая корзина многих из нас состоит из вкусных, но не всегда полезных продуктов: сладостей, булочек, снеков и бокала вина по выходным. Но как наши привычки в питании влияют на кожу и организм в целом? Какие изменения можно ожидать и как долго они будут проявляться при отказе от определенных продуктов, расскажет врач-дерматолог и косметолог.

Как изменится кожа при исключении сахара

За первую неделю без сахара можно заметить первые изменения на весах — уйдет до полутора килограммов. Это связано с тем, что уходит вода, которую задерживали быстрые углеводы. После второй недели состояние кожи заметно улучшится: уменьшится количество высыпаний на лице, поры станут менее заметными, исчезнет жирный блеск.

Спустя месяц без сладостей можно похудеть на 4-5 кг. Состояние тела приятно удивит: уйдет целлюлит, кожа станет более упругой и гладкой. Ускорится обмен веществ, что поможет избежать возврата веса. Кожа лица станет более плотной, уменьшится гликация коллагена, что снизит выраженность морщин.

Сахар является причиной не только воспалений на коже лица, но и на других участках тела. По данным исследования American Journal of Clinical Nutrition, отказ от сладких газированных напитков сокращает проявления акне на 87%. Это весомый аргумент для уменьшения потребления сладостей.

Что произойдет при отказе от булочек

Качество кожи напрямую зависит от нашего питания. Например, глютен, содержащийся в муке, может провоцировать появление забитых пор, акне и комедонов. Клейковина остается на ворсинках кишечника, не выводясь полностью из организма. С уменьшением потребления хлеба в кишечнике замедляется рост патогенных бактерий и грибков, что положительно сказывается на состоянии кожи лица и тела, уменьшая процессы гликации коллагена — кожа становится плотнее и ровнее по текстуре и тону.

Через неделю после отказа от хлебобулочных изделий можно заметить первые изменения: уменьшается акне, сокращается количество комедонов, снижается реактивность кожи. Более 65% людей, исключившие белый хлеб из рациона, теряли в весе в течение первых двух недель — это хороший довод для снижения или полного отказа от мучного.

Что будет, если убрать соль из рациона

Следить за потреблением соли необходимо, так как она может провоцировать отеки, накапливая лишнюю воду в организме. Нормой соли считается 11 граммов в день. Полностью отказываться от соли не следует, достаточно лишь контролировать ее потребление.

Соль (NaCl) важна для нашей лимфы, плазмы крови и внеклеточной жидкости. Она регулирует кислотно-щелочной и водно-солевой баланс в организме. Также соль является природным антибиотиком, уничтожающим бактерии в продуктах.

Что произойдет, если полностью убрать соль? Для организма это будет неблагоприятно. Однако сокращение ее потребления поможет избавиться от отеков. С точки зрения косметологии, можно ожидать уменьшения выраженности брылей, носогубных складок и второго подбородка, а также исчезновения мешков под глазами.

Что произойдет при отказе от алкоголя

Исключение алкогольных напитков из рациона нормализует состояние всего организма: восстанавливается функция печени, головного мозга, сердечно-сосудистой и нервной системы. Лицо также преображается после недели без алкоголя: проходит отечность, круги под глазами уменьшаются или исчезают. Через три недели уменьшается выраженность сосудов на лице, серый тон кожи сменяется на сияющий и здоровый, а мелкие морщинки становятся менее заметными. Не стоит забывать, что алкоголь разжигает аппетит, и в момент застолья человек съедает на 40% больше необходимой нормы. Месяц без алкоголя можно сравнить с ненавязчивой диетой, результат которой приятно удивит.