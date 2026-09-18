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Как отказ от сахара, соли и алкоголя влияет на кожу 0 227

Люблю!
Дата публикации: 18.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как отказ от сахара, соли и алкоголя влияет на кожу

Стоит ли менять привычное питание ради улучшения состояния кожи? Мы обсудили с экспертом, какие изменения могут произойти при корректировке рациона.

 

Продуктовая корзина многих из нас состоит из вкусных, но не всегда полезных продуктов: сладостей, булочек, снеков и бокала вина по выходным. Но как наши привычки в питании влияют на кожу и организм в целом? Какие изменения можно ожидать и как долго они будут проявляться при отказе от определенных продуктов, расскажет врач-дерматолог и косметолог.

Как изменится кожа при исключении сахара

За первую неделю без сахара можно заметить первые изменения на весах — уйдет до полутора килограммов. Это связано с тем, что уходит вода, которую задерживали быстрые углеводы. После второй недели состояние кожи заметно улучшится: уменьшится количество высыпаний на лице, поры станут менее заметными, исчезнет жирный блеск.

Спустя месяц без сладостей можно похудеть на 4-5 кг. Состояние тела приятно удивит: уйдет целлюлит, кожа станет более упругой и гладкой. Ускорится обмен веществ, что поможет избежать возврата веса. Кожа лица станет более плотной, уменьшится гликация коллагена, что снизит выраженность морщин.

Сахар является причиной не только воспалений на коже лица, но и на других участках тела. По данным исследования American Journal of Clinical Nutrition, отказ от сладких газированных напитков сокращает проявления акне на 87%. Это весомый аргумент для уменьшения потребления сладостей.

Что произойдет при отказе от булочек

Качество кожи напрямую зависит от нашего питания. Например, глютен, содержащийся в муке, может провоцировать появление забитых пор, акне и комедонов. Клейковина остается на ворсинках кишечника, не выводясь полностью из организма. С уменьшением потребления хлеба в кишечнике замедляется рост патогенных бактерий и грибков, что положительно сказывается на состоянии кожи лица и тела, уменьшая процессы гликации коллагена — кожа становится плотнее и ровнее по текстуре и тону.

Через неделю после отказа от хлебобулочных изделий можно заметить первые изменения: уменьшается акне, сокращается количество комедонов, снижается реактивность кожи. Более 65% людей, исключившие белый хлеб из рациона, теряли в весе в течение первых двух недель — это хороший довод для снижения или полного отказа от мучного.

Pexels - https://www.pexels.com/ru-ru/

 

Что будет, если убрать соль из рациона

Следить за потреблением соли необходимо, так как она может провоцировать отеки, накапливая лишнюю воду в организме. Нормой соли считается 11 граммов в день. Полностью отказываться от соли не следует, достаточно лишь контролировать ее потребление.

Соль (NaCl) важна для нашей лимфы, плазмы крови и внеклеточной жидкости. Она регулирует кислотно-щелочной и водно-солевой баланс в организме. Также соль является природным антибиотиком, уничтожающим бактерии в продуктах.

Что произойдет, если полностью убрать соль? Для организма это будет неблагоприятно. Однако сокращение ее потребления поможет избавиться от отеков. С точки зрения косметологии, можно ожидать уменьшения выраженности брылей, носогубных складок и второго подбородка, а также исчезновения мешков под глазами.

Что произойдет при отказе от алкоголя

Исключение алкогольных напитков из рациона нормализует состояние всего организма: восстанавливается функция печени, головного мозга, сердечно-сосудистой и нервной системы. Лицо также преображается после недели без алкоголя: проходит отечность, круги под глазами уменьшаются или исчезают. Через три недели уменьшается выраженность сосудов на лице, серый тон кожи сменяется на сияющий и здоровый, а мелкие морщинки становятся менее заметными. Не стоит забывать, что алкоголь разжигает аппетит, и в момент застолья человек съедает на 40% больше необходимой нормы. Месяц без алкоголя можно сравнить с ненавязчивой диетой, результат которой приятно удивит.

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