Неудачный цвет волос способен подчеркнуть тени под глазами, сделать лицо бледнее и визуально добавить возраст. Правильно выбранный оттенок, наоборот, освежает внешность и делает глаза выразительнее. И для его поиска необязательно сразу отправляться к колористу — определить подходящую палитру можно с помощью нескольких простых тестов.

Желание кардинально изменить внешность знакомо многим женщинам. Особенно заманчиво выбрать модный оттенок, увиденный у знаменитости или модели в социальных сетях.

Но один и тот же цвет волос на разных людях может выглядеть совершенно по-разному.

Причина — в сочетании оттенка кожи, глаз и природного цвета волос. Поэтому при выборе краски гораздо полезнее ориентироваться на собственную внешность, чем на очередной модный тренд.

Сначала определите подтон кожи

Одним из главных ориентиров считается теплый или холодный подтон кожи.

Если внешность относится к холодному типу, обычно гармоничнее смотрятся:

пепельный блонд;

холодный русый;

платиновые оттенки;

глубокие темные тона с холодным подтоном;

некоторые бордовые оттенки.

При теплом подтоне стоит присмотреться к другой палитре:

золотистому блонду;

медовым оттенкам;

карамельным тонам;

теплому каштановому;

медному.

Основной принцип прост: холодные оттенки чаще гармонируют с холодной внешностью, теплые — с теплой.

Но как понять, к какой категории относитесь именно вы?

Тест № 1. Посмотрите на свои глаза

Цвет глаз способен дать первую подсказку.

Если в радужке заметны золотистые, янтарные или теплые коричневые вкрапления, это может указывать на теплую палитру внешности.

Серые, голубые, синие и некоторые холодные зеленоватые оттенки чаще сочетаются с холодным типом.

Можно ориентироваться и непосредственно на основной цвет глаз.

Голубые и серые глаза нередко становятся выразительнее в сочетании с холодными светлыми оттенками волос.

Карие и ореховые хорошо сочетаются с карамельными тонами и эффектом слегка выгоревших прядей.

А зеленые глаза способны особенно ярко выглядеть на фоне мягких медных и рыжеватых оттенков.

Однако цвет глаз — лишь один из ориентиров. Есть еще несколько способов проверить результат.

Тест № 2. Возьмите золото и серебро

Это простой домашний способ определить, какая палитра больше подходит лицу.

Лучше проводить эксперимент днем, при естественном освещении и без макияжа.

Возьмите два предмета золотистого и серебристого цвета — в исходной методике предлагается использовать фольгу — и по очереди поднесите их к лицу.

Смотрите не столько на сам металл, сколько на то, как рядом с ним меняется лицо.

Обратите внимание, при каком варианте:

кожа кажется более свежей;

глаза выглядят ярче;

меньше заметны тени под глазами;

лицо в целом выглядит более гармоничным.

Если выигрывает серебро, вероятнее всего, вам ближе холодная палитра.

Если внешность заметно оживает рядом с золотом — стоит присмотреться к теплым оттенкам волос.

А если и серебро, и золото выглядят одинаково хорошо, возможен нейтральный подтон. В этом случае выбор значительно шире: могут удачно смотреться как теплые, так и холодные цвета.

Тест № 3. Наденьте белую футболку

Еще проще провести эксперимент с обычной белой одеждой.

Наденьте белую футболку или приложите к лицу белую ткань и подойдите к окну. Искусственное освещение лучше выключить, поскольку оно способно изменить восприятие оттенков кожи.

Теперь внимательно посмотрите на лицо.

Если кожа рядом с белым кажется слегка розоватой или голубоватой, это может указывать на холодный подтон.

Если становятся заметнее золотистые или желтоватые оттенки — вероятнее теплый.

Не стоит делать вывод по одному быстрому взгляду. Лучше посмотреть на себя при дневном освещении несколько раз.

Тест № 4. Проверьте свой гардероб

Иногда ответ уже висит в шкафу.

Вспомните, в одежде каких цветов вы чаще слышите комплименты и в каких оттенках лицо выглядит наиболее свежим.

Холодному типу обычно лучше подходят черный, серый, голубой и холодный синий.

С теплой внешностью чаще гармонируют бежевые, коричневые, кремовые, оранжевые и терракотовые оттенки.

Если определенная группа цветов постоянно заставляет лицо выглядеть свежее, это может стать дополнительной подсказкой при выборе краски для волос.

Не меняйте цвет слишком резко с первого раза

Даже если тесты показали, что вам теоретически подойдет совершенно новая палитра, спешить с радикальным окрашиванием не обязательно.

Особенно если раньше вы практически не меняли натуральный цвет.

Для первого эксперимента разумнее выбрать оттенок примерно на два-три тона светлее или темнее природного.

Так проще понять, нравится ли вам новый образ, а возможная ошибка не окажется слишком заметной.

Стоит учитывать и практическую сторону окрашивания.

Сделать волосы темнее обычно значительно проще, чем сильно осветлить их. Интенсивное осветление может повредить структуру волос, а чем сильнее новый цвет отличается от натурального, тем заметнее будут отрастающие корни.

Следовательно, радикальная смена оттенка означает еще и более регулярное окрашивание.

Не доверяйте фотографии на коробке с краской

При домашнем окрашивании есть еще одна распространенная ошибка — выбирать краску исключительно по фотографии модели на упаковке.

Результат на собственных волосах может заметно отличаться.

Поэтому лучше обращать внимание на номер и название оттенка, палитру конкретного производителя и рекомендации относительно исходного цвета волос.

Один и тот же краситель на светло-русых, каштановых и ранее окрашенных волосах способен дать разный результат.

Как дольше сохранить новый оттенок

Удачно выбрать цвет — только половина дела. Без соответствующего ухода даже красивый оттенок может довольно быстро потерять насыщенность.

После окрашивания желательно использовать шампунь и кондиционер, предназначенные для окрашенных волос, а при укладке — средства, помогающие защищать цвет.

Очень горячая вода также не лучший союзник окрашенных волос, поэтому температуру при мытье желательно немного снизить.

Кроме того, цвет способен быстрее меняться под продолжительным воздействием солнечных лучей, поэтому волосы стоит защищать от интенсивного солнца.

Идеальный цвет волос — не обязательно самый модный. Гораздо важнее, чтобы он гармонировал с кожей и глазами, делал лицо свежее и подчеркивал достоинства внешности.

Определить направление можно с помощью четырех простых подсказок: посмотреть на оттенки радужки, сравнить золото с серебром, провести тест с белой одеждой и проанализировать цвета собственного гардероба.

А если хочется серьезных перемен, безопаснее двигаться постепенно. Иногда изменение всего на два-три тона дает гораздо более эффектный результат, чем радикальное превращение из брюнетки в блондинку или наоборот.