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Леди Гага скрывала это несколько месяцев: появились подробности рождения её дочери 0 180

Люблю!
Дата публикации: 18.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Леди Гага

Леди Гага и её жених Майкл Полански впервые стали родителями. Теперь СМИ выяснили не только имя дочери знаменитой пары, но и точную дату её рождения.

Дочь Леди Гаги и предпринимателя Майкла Полански получила имя Роуз Бин Полански. Об этом сообщает TMZ, в распоряжении которого оказалась копия свидетельства о рождении ребёнка.

Согласно документу, девочка появилась на свет 9 июня в 23:19 в Лос-Анджелесе.

О рождении ребёнка широкой публике стало известно значительно позже. 11 сентября Page Six сообщил, что 40-летняя певица и её жених стали родителями. Впоследствии издание опубликовало первые фотографии семьи: Леди Гага с новорождённой дочерью на руках и Полански были замечены во время прогулки в Северной Калифорнии.

По данным источников, летом пара решила сделать паузу в работе и других делах, чтобы полностью посвятить себя ребёнку. Собеседники СМИ утверждают, что Гага и Полански с большим воодушевлением говорят о родительстве, а Майкл особенно счастлив в новой роли.

О желании стать матерью певица рассказывала ещё до рождения дочери. В ноябре 2025 года Гага признавалась, что материнство является одним из её главных жизненных желаний. Тогда же она тепло отзывалась о Полански, отмечая, что видит в нём прекрасного будущего отца.

Таким образом, рождение дочери стало для Леди Гаги исполнением желания, о котором она публично говорила задолго до появления ребёнка. Пока пара старается не раскрывать лишних подробностей семейной жизни, однако имя их первенца теперь известно — Роуз Бин Полански.

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#СМИ #шоу-бизнес #Леди Гага #певица
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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