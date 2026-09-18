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Лучшие друзья: 7 пород собак, которые прекрасно ладят с кошками 0 144

Люблю!
Дата публикации: 18.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Лучшие друзья: 7 пород собак, которые прекрасно ладят с кошками

Мирно сосуществовать с кошками могут почти все собаки, но некоторые породы отличаются особым дружелюбием. В этой статье мы расскажем о таких породах.

 

Как подружить собаку с кошкой

Идеальный вариант — взять котенка и щенка одновременно. Они будут чувствовать себя равноправными членами семьи и найдут общий язык через совместные игры.

Если в доме уже есть кошка, важно правильно организовать знакомство с щенком:

В первый день лучше поселить собаку в отдельной комнате и закрыть дверь. На следующий день дайте им увидеться и обнюхать друг друга.
Каждому животному следует оборудовать отдельное место для отдыха. Миски для еды и питья также должны быть у каждого свои. Если они захотят, смогут делиться по своей инициативе.
Распределяйте любовь и внимание равномерно, чтобы не вызвать ревность.
Сложнее всего строить отношения, когда к взрослому псу приводят маленького котенка. Однако многие умные собаки не обижают малышей и принимают их под свою опеку.

Крупные и средние породы

Пудель

Pexels - https://www.pexels.com/ru-ru/

 

Эта игривая порода требует много физической активности. Дружелюбные, умные и послушные пудели отлично ладят с детьми и другими домашними животными.

Бигль

Pexels - https://www.pexels.com/ru-ru/

 

Эти охотники хорошо относятся ко всем членам своей «стаи». Они могут гонять кота, но без злого умысла, просто чтобы поиграть. Никогда не причинят вреда маленькому котенку.

Кокер-спаниель

Pexels - https://www.pexels.com/ru-ru/

 

Представители этой породы любят обниматься и играть с человеком или другими животными, наслаждаясь общением. Кокер-спаниель подружится даже с самой циничной кошкой.

Золотистый ретривер

Pexels - https://www.pexels.com/ru-ru/

 

Ретриверы хорошо поддаются дрессировке, неагрессивные и дружелюбно настроены ко всем членам семьи, включая «пушистиков». Они не лают без причины и в случае опасности будут защищать хозяев до последнего.

Миниатюрные собаки


Мальтийская болонка

Pexels - https://www.pexels.com/ru-ru/

 

Мальтийцы — отличные компаньоны. Спокойные и вальяжные собаки, они готовы все время находиться с хозяином. К кошкам относятся без явной агрессии, скорее — равнодушно.

Такса

Pexels - https://www.pexels.com/ru-ru/

 

Говорят, что в теле маленькой собаки скрыт большой и сильный пес. Такса не станет обижать домашнего кота ни при каких обстоятельствах, но и за себя постоять сможет. Врожденное бесстрашие позволит найти путь к сердцу любого животного.

Бишон фризе

Pexels - https://www.pexels.com/ru-ru/

 

Эта порода считается одной из лучших для проживания с другими питомцами. Эти очаровашки любят всех, включая кошек. Однако следите за «хвостатым»: как бы тот ни стал пользоваться добротой болонки, объедая и обижая ее.

Какие собаки опасны для кошек

Некоторые породы не так дружелюбно настроены к кошкам. К ним относятся:

Гончие и борзые, у которых сильно развит инстинкт охотника. Рано или поздно домашний кот может стать «добычей», и пес будет гонять его по дому.


Энергичные «пастухи» (бордер-колли, вельш-корги) славятся своим тотальным контролем по отношению к домочадцам. Пастушье поведение может не понравиться кошкам.


Аборигенные породы (басенджи, шпицы) отличаются независимым характером и плохо поддаются дрессировке. Кот может стать для них как другом, так и жертвой.


Собаки, склонные к доминированию (питбуль, доберман), нередко проявляют агрессию к другим домашним животным.

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