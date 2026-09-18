Мирно сосуществовать с кошками могут почти все собаки, но некоторые породы отличаются особым дружелюбием. В этой статье мы расскажем о таких породах.

Как подружить собаку с кошкой

Идеальный вариант — взять котенка и щенка одновременно. Они будут чувствовать себя равноправными членами семьи и найдут общий язык через совместные игры.

Если в доме уже есть кошка, важно правильно организовать знакомство с щенком:

В первый день лучше поселить собаку в отдельной комнате и закрыть дверь. На следующий день дайте им увидеться и обнюхать друг друга.

Каждому животному следует оборудовать отдельное место для отдыха. Миски для еды и питья также должны быть у каждого свои. Если они захотят, смогут делиться по своей инициативе.

Распределяйте любовь и внимание равномерно, чтобы не вызвать ревность.

Сложнее всего строить отношения, когда к взрослому псу приводят маленького котенка. Однако многие умные собаки не обижают малышей и принимают их под свою опеку.

Крупные и средние породы

Пудель

Эта игривая порода требует много физической активности. Дружелюбные, умные и послушные пудели отлично ладят с детьми и другими домашними животными.

Бигль

Эти охотники хорошо относятся ко всем членам своей «стаи». Они могут гонять кота, но без злого умысла, просто чтобы поиграть. Никогда не причинят вреда маленькому котенку.

Кокер-спаниель

Представители этой породы любят обниматься и играть с человеком или другими животными, наслаждаясь общением. Кокер-спаниель подружится даже с самой циничной кошкой.

Золотистый ретривер

Ретриверы хорошо поддаются дрессировке, неагрессивные и дружелюбно настроены ко всем членам семьи, включая «пушистиков». Они не лают без причины и в случае опасности будут защищать хозяев до последнего.

Миниатюрные собаки



Мальтийская болонка

Мальтийцы — отличные компаньоны. Спокойные и вальяжные собаки, они готовы все время находиться с хозяином. К кошкам относятся без явной агрессии, скорее — равнодушно.

Такса

Говорят, что в теле маленькой собаки скрыт большой и сильный пес. Такса не станет обижать домашнего кота ни при каких обстоятельствах, но и за себя постоять сможет. Врожденное бесстрашие позволит найти путь к сердцу любого животного.

Бишон фризе

Эта порода считается одной из лучших для проживания с другими питомцами. Эти очаровашки любят всех, включая кошек. Однако следите за «хвостатым»: как бы тот ни стал пользоваться добротой болонки, объедая и обижая ее.

Какие собаки опасны для кошек

Некоторые породы не так дружелюбно настроены к кошкам. К ним относятся:

Гончие и борзые, у которых сильно развит инстинкт охотника. Рано или поздно домашний кот может стать «добычей», и пес будет гонять его по дому.



Энергичные «пастухи» (бордер-колли, вельш-корги) славятся своим тотальным контролем по отношению к домочадцам. Пастушье поведение может не понравиться кошкам.



Аборигенные породы (басенджи, шпицы) отличаются независимым характером и плохо поддаются дрессировке. Кот может стать для них как другом, так и жертвой.



Собаки, склонные к доминированию (питбуль, доберман), нередко проявляют агрессию к другим домашним животным.