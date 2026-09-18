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Счастливые и влюблённые: Шпица показала фото с Петренко из отпуска 0 320

Люблю!
Дата публикации: 18.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Екатерина Шпица

Екатерина Шпица решила ненадолго вернуть лето и поделилась с поклонниками фотографиями из семейного отпуска. На одном из кадров актриса позирует в море вместе с супругом Игорем Петренко.

Екатерина Шпица опубликовала в соцсетях запоздалый фотоотчёт с отдыха в Бодруме. Особое внимание подписчиков привлёк романтичный снимок актрисы с мужем Игорем Петренко.

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Фото: соцсети

Публикацию актриса сопроводила строками из стихотворения Арсения Тарковского «Вот и лето прошло», добавив, что они с мужем намерены мысленно продлить тёплое время года.

При этом Шпица с иронией заметила, что фотографии из соцсетей могут создавать обманчивое впечатление о беззаботной жизни знаменитостей. По её словам, после возвращения домой супруги успели заняться множеством дел, а затем почти всей семьёй заболеть и выздороветь.

Из Бодрума семья вернулась 2 сентября, однако отпускными фотографиями актриса решила поделиться только сейчас.

Для Екатерины Шпицы публикация стала своеобразным прощанием с летом — хотя сама актриса, судя по её словам, расставаться с тёплым сезоном пока не собирается.

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#шоу-бизнес #социальные сети #отпуск #знаменитости #романтика #здоровье #лето
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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