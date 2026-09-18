Екатерина Шпица решила ненадолго вернуть лето и поделилась с поклонниками фотографиями из семейного отпуска. На одном из кадров актриса позирует в море вместе с супругом Игорем Петренко.

Екатерина Шпица опубликовала в соцсетях запоздалый фотоотчёт с отдыха в Бодруме. Особое внимание подписчиков привлёк романтичный снимок актрисы с мужем Игорем Петренко.

Фото: соцсети

Публикацию актриса сопроводила строками из стихотворения Арсения Тарковского «Вот и лето прошло», добавив, что они с мужем намерены мысленно продлить тёплое время года.

При этом Шпица с иронией заметила, что фотографии из соцсетей могут создавать обманчивое впечатление о беззаботной жизни знаменитостей. По её словам, после возвращения домой супруги успели заняться множеством дел, а затем почти всей семьёй заболеть и выздороветь.

Из Бодрума семья вернулась 2 сентября, однако отпускными фотографиями актриса решила поделиться только сейчас.

Для Екатерины Шпицы публикация стала своеобразным прощанием с летом — хотя сама актриса, судя по её словам, расставаться с тёплым сезоном пока не собирается.