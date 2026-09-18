Привычка спать с ночником, включенным телевизором или светом, проникающим с улицы, может оказаться не такой безобидной, как кажется. Новое исследование связывает воздействие света во время сна с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Причем речь может идти даже об освещении, которое человек считает совсем слабым.

Исследование ученых из Тулейнского университета вновь привлекло внимание к тому, насколько важна темнота во время ночного отдыха.

Исследователи обнаружили связь между воздействием ночью света интенсивностью более 3 люкс — это очень слабое освещение, сопоставимое по порядку величины с лунным светом, — и повышенным риском ряда сердечно-сосудистых проблем, передает Fox News.

В их числе — сердечная недостаточность, фибрилляция предсердий, инфаркт, инсульт и смерть от сердечно-сосудистых заболеваний.

Важно, однако, правильно понимать результаты: речь идет об обнаруженной связи, а не о доказательстве того, что именно ночник непосредственно вызывает инфаркт или инсульт.

Почему организму мешает свет ночью

Одна из причин может быть связана с циркадными ритмами — внутренними биологическими часами организма, которые регулируют чередование сна и бодрствования.

Свет, попадающий в глаза, служит для мозга важнейшим сигналом. При его появлении подавляется выработка мелатонина — гормона, участвующего в регулировании времени сна. Когда вокруг становится темно, уровень мелатонина, напротив, повышается, помогая организму подготовиться к ночному отдыху.

По словам нейробиолога и специалиста по сну Челси Роршайб, посторонний свет в спальне способен «обмануть» мозг. Организм получает сигнал, что темнота еще не наступила, в результате чего мелатонина может вырабатываться меньше.

Это способно отрицательно отражаться на качестве сна.

Последствия могут выходить далеко за пределы недосыпа

Проблема не ограничивается тем, что утром человек чувствует себя разбитым.

Во время сна происходят многочисленные процессы, необходимые для нормальной работы организма: восстановление мозга и тела, регуляция гормонов и обмена веществ, работа иммунной системы, закрепление информации в памяти и другие процессы.

Если качество сна постоянно остается низким, эти механизмы могут работать хуже.

Хронические нарушения сна связывают с повышенным риском гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, диабета второго типа, ожирения, некоторых нейродегенеративных заболеваний и расстройств настроения.

Исследователь сна Эшли Кертис также отмечает, что появляются данные о возможной связи нарушенного сна с изменениями кишечного микробиома, который, в свою очередь, связан с пищеварением и иммунными процессами.

Даже одна ночь при ярком свете меняет работу организма

На возможные последствия ночного освещения ученые обращают внимание не впервые.

В исследовании Northwestern Medicine, опубликованном в 2022 году, изучалось воздействие умеренного освещения интенсивностью около 100 люкс во время одной ночи сна.

У участников наблюдались изменения регуляции уровня глюкозы, увеличение частоты сердечных сокращений и повышение активности симпатической нервной системы — той части нервной системы, которая участвует в реакции организма на стресс.

Таким образом, организм может реагировать на ночное освещение даже тогда, когда человек продолжает спать.

Для кого свет ночью особенно нежелателен

Чувствительность к ночному освещению у разных людей неодинакова.

Специалисты относят к потенциально более уязвимым группам людей, работающих посменно, детей, пожилых, а также тех, кто страдает бессонницей или расстройствами настроения.

При этом с возрастом реакция на свет может меняться. У пожилых людей яркий или коротковолновый свет зачастую слабее подавляет выработку мелатонина, чем у молодых. Однако одновременно именно в старшем возрасте значительно чаще встречаются нарушения сна.

Для людей с бессонницей яркий свет вечером способен стать дополнительным фактором, усугубляющим проблему, поскольку он еще сильнее вмешивается в работу циркадных ритмов.

Какой свет хуже всего

Особое внимание специалисты обращают на синий свет, который излучают, в частности, экраны смартфонов, планшетов, компьютеров и телевизоров.

Человеческая сетчатка особенно чувствительна к коротковолновому свету, поэтому он способен сильнее влиять на подавление выработки мелатонина.

Совсем иначе действуют тусклые источники теплого света — красноватого, янтарного или оранжевого оттенка.

Такие цвета ближе к естественному освещению во время заката и оказывают значительно меньшее влияние на циркадную систему.

Поэтому, если без ночника обойтись невозможно, специалисты советуют выбирать именно тусклый теплый свет, а не яркий белый или голубоватый.

Обязательно ли спать в полной темноте

Превращать спальню в абсолютно темное помещение необязательно.

Тем не менее чем меньше лишнего света попадает в глаза ночью, тем благоприятнее условия для нормального сна.

Оптимальным вариантом могут стать плотные шторы, особенно если окна выходят на ярко освещенную улицу. Если полностью перекрыть наружный свет невозможно, можно использовать маску для сна.

Ночники, если они необходимы, рекомендуется размещать ближе к полу. Так свет меньше попадает непосредственно в глаза.

Что изменить в спальне уже сегодня

Специалисты предлагают несколько простых правил.

За один-два часа до сна стоит отказаться от яркого верхнего освещения и перейти на более мягкий свет.

Для ночников лучше использовать максимально тусклые лампы теплых оттенков — янтарные, оранжевые или красноватые.

Телефоны и компьютеры желательно убрать примерно за час до сна. Причина заключается не только в свете экранов, но и в дополнительной стимуляции мозга информацией.

Если ночью в окна попадает свет фонарей, рекламы или автомобилей, помогут плотные шторы или несколько слоев оконного текстиля.

Еще один простой вариант — маска для сна.

Даже слабое ночное освещение не стоит считать полностью безразличным для организма. Новое исследование обнаружило связь между воздействием света во время сна и повышенным сердечно-сосудистым риском, хотя само по себе оно не доказывает, что ночник непосредственно становится причиной болезней сердца.

При этом механизм, благодаря которому свет способен нарушать циркадные ритмы и подавлять выработку мелатонина, хорошо известен. Поэтому сделать спальню темнее — простая мера, которая может помочь создать более благоприятные условия для качественного сна.

А если без ночника не обойтись, предпочтительнее слабый теплый свет, расположенный как можно ниже и не направленный в глаза.