Употребление алкогольных напитков без закуски или на голодный желудок может быть опасным. Однако от некоторых блюд лучше отказаться. Подробности в статье.

Десерты

Не стоит думать, что долька шоколада к коньяку — это нормально. Сладости вредны в больших количествах. Почему? Пищеварительная система сначала обрабатывает быстрые углеводы, а спиртное остается непереработанным. Организм не успевает справиться с токсинами. После десертов вы можете быстрее опьянеть, а на утро вас будет мучить головная боль. Лучше отказаться от аппетитных пирожных на банкете. Для любителей сладкого есть альтернатива — пастила, мармелад, галеты.

Сладкие фрукты

Фрукты часто подают к тихим винам, шампанскому, ликерам и бренди. Однако не все плоды полезны для желудка. Это касается сладких ягод и фруктов, таких как виноград, бананы, арбуз и дыня. Под воздействием алкоголя эти продукты могут начать бродить в кишечнике, что приведет к быстрому опьянению. Лучше выбирать цитрусовые, гранат или зеленые яблоки. Еще один вариант легкой закуски — сыр, который не оставляет тяжести в животе.

Овощной салат

Что не так с легкими, несладкими салатами? Овощи и зелень быстро перевариваются в организме. Закусывать такими блюдами — все равно что пить алкоголь на голодный желудок. Это может привести к быстрому опьянению и похмелью на утро! Безопасный вариант — дополнить овощи куриной грудкой, индейкой или говядиной, избегая острых и сливочных соусов. Лучше заправлять оливковым маслом. Хороший вариант — винегрет с картошкой, которая отлично абсорбирует токсины, в том числе спирт.

Сок и газировка

Сладкие напитки влияют на организм так же, как десерты и сладкие фрукты. Хорошей альтернативой является томатный сок, который идеально подходит для коктейлей с водкой. Главное — не перебарщивать. Еще один вариант — кислые морсы, например, из клюквы или брусники. Эти ягоды богаты витамином С, который подарит легкость и бодрость на утро.

Энергетики

Алкоголь сам по себе является тонизирующим напитком, а добавление кофеина — плохая идея. Это может привести к повышению давления, учащенному пульсу и головной боли. Также под запретом крепкий чай или кофе — это создает большую нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Газированная минералка

Мнения врачей расходятся. Большинство считает, что углекислый газ вызывает вздутие живота и мешает переработке алкоголя. Лучше запивать обычной водой или минеральной без газа.

Конечно, нельзя сочетать спиртное с лекарственными препаратами. Будьте осторожны с травяными чаями, чтобы избежать непредсказуемых последствий.