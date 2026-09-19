Использовать духовку как фен или обогреватель

Пока не включили отопление, жители городских квартир обогреваются чем могут, в том числе и духовкой. В инструкции пользователя запрещено так делать. Это небезопасно для здоровья, так как можно получить серьезные ожоги, а также приводит к перегреву и поломке нагревательных элементов. Не стоит придумывать дополнительные функции — лучше использовать духовку по прямому назначению.

Оставлять посторонние предметы в духовке

Противни, кастрюли, решетки-гриль и другая посуда, оставленная в духовом шкафу, — частая ошибка пользователей. Во-первых, при нагревании могут оплавиться ручки или крышки. Во-вторых, еда впитает дополнительные запахи, и блюдо будет испорчено. В-третьих, увеличится расход электроэнергии, ведь прибор должен нагреть не только противень, но и дополнительные предметы. Поэтому при разогреве убедитесь, что в духовке не осталось ничего лишнего.

Готовить несколько блюд одновременно

Выпекать крестовые булочки и готовить рыбу с прованскими травами одновременно — плохая идея. Хотя некоторым блюдам дополнительный аромат может пойти на пользу, например, гарниру — можно смело запекать вместе с мясом. В общем, ориентируйтесь по ситуации на совместимость продуктов. А для комбо-экспериментов и экономии времени лучше выбрать модель с раздельными зонами готовки.

Открывать дверцы во время готовки

Любое приготовление блюда предполагает свой температурный режим. Если постоянно открывать дверцу, то нарушится технология, и результат вряд ли обрадует. Для картошки с мясом это не очень критично, а вот выпечка пострадает — не поднимется и будет жесткой. Лучше наблюдать за готовкой через стекло дверцы.

Не ухаживать за духовкой

Советуем не пренебрегать очисткой: это касается не только противня, в котором готовилась еда, но и стенок с дверцей. Если протирать духовку каждый раз после готовки, то еда не будет пропитываться запахом пригорелого жира. Если оставлять все как есть, то со временем забьются вентиляционные щели. Это скажется на качестве блюд и сроке службы прибора.

Ставить противень с едой на дверцу

Есть еще одна причина, почему духовка плохо запекает — неаккуратное обращение с дверцей. Если ставить противень или опираться на дверцу, она может сломаться, так как петли не предназначены для серьезной нагрузки. Резко захлопывать тоже не советуем — повредится уплотнитель, и будет пропускать холодный воздух внутрь. А со «сквозняками» блюдо получится не таким, как задумывалось.

Выбор неправильной посуды для запекания

Самыми экологичными считаются стеклянные, керамические и чугунные формы для запекания. Также удобно готовить в противнях, которые идут в комплекте с духовкой. Для сухих блюд подходят противни с низкими бортиками, для сочных — с высокими. Керамические горшочки лучше ставить в шкаф до нагревания, чтобы не растрескались стенки. В чугунной хорошо делать запеканки, так как они получаются очень вкусными благодаря равномерному нагреву. Силиконовые формы удобны для выпечки кексов и пирогов — ничего не прилипает. Но стоит помнить, что силикон выдерживает не более 200 градусов.