Аниса Сойка, 31-летняя блогерша из Лондона, производит ювелирные украшения под собственным брендом и ведет блог о моде, развлечениях и путешествиях. Однако ее аудитория в 575 тысяч подписчиков заинтересована не только в путешествиях, а в ее длинных, шелковистых и блестящих волосах, которые она привела в идеальное состояние за чуть больше года.

Когда Аниса поняла, что ее волосы вызывают наибольший интерес у подписчиков, она решила сосредоточиться на этой теме. В своем блоге она делится видеотуториалами по прическам и раскрывает секреты ухода за волосами.

В одном из своих постов Аниса рассказала о методе, который помогает ее волосам расти на 7 сантиметров в месяц. Она использует рисовую воду, приготовление которой занимает 3 дня. Глядя на ее снимки, это время кажется не таким уж долгим.

Однако Аниса предупреждает, что этот метод может не подойти всем, так как рисовая вода может сильно высушивать волосы. В первый раз она рекомендует оставить рисовую воду на волосах на 20 минут, а затем оценить состояние шевелюры. При необходимости можно сократить время и частоту использования. Аниса использует рисовую воду раз в неделю.

Как приготовить рисовую воду для роста волос:

1. Замочите одну чашку риса басмати в 3 чашках холодной воды и промойте крупу в течение 5-10 минут.

2. Отделите воду от риса с помощью ситечка.

3. В рисовую воду добавьте цедру одного апельсина, чтобы избавиться от неприятного запаха.

4. Поставьте рисовую воду на плиту и варите в течение 15 минут на среднем огне, периодически помешивая.

5. Перелейте отвар в стеклянную банку, не забудьте добавить цедру.

6. Когда рисовая вода остынет, закройте банку и уберите в темное место на 2-3 дня.

7. Через 3 дня хорошо взболтайте банку и перелейте в удобную емкость со спреем-дозатором.

8. Оставшуюся воду можно хранить в холодильнике до недели.

9. Перед мытьем головы нанесите рисовую воду на кожу головы и волосы, тщательно проходясь по проборам.

10. Вмассируйте средство в кожу головы в течение минуты.

11. Оставьте рисовую воду на голове на 1-3 часа, или на 20 минут, если времени мало.

12. Во время мытья вылейте оставшуюся рисовую воду на волосы и массируйте корни в течение 1 минуты.

13. Промойте волосы привычным шампунем и нанесите кондиционер по длине.