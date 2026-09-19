Не все родители готовы это признать, но чаще всего детские истерики возникают из-за того, что взрослые игнорируют и не слышат детей. Если не ответить, не выслушать и не обратить внимание в нужный момент, это может привести к тому, что ребенок выберет способ, на который взрослые будут вынуждены отреагировать.

Представьте, что вы на площадке с ребенком, где дети не поделили игрушку, и начинается плач. Вы всеми способами пытаетесь успокоить малыша, но у него совершенно другие планы. Реакция взрослых на детские слезы может быть разной, но не каждая из них положительно сказывается на психике ребенка.

«Мальчики не плачут!»

Каждый ребенок имеет право выражать свои эмоции так, как считает нужным. Слова «мальчики не плачут» лишают сыновей этой возможности. Психологи утверждают, что такие фразы могут привести к проблемам с психическим здоровьем в будущем. Плач — важный инструмент для детей, позволяющий выражать эмоции, и лишать их этого не стоит, независимо от пола.

В результате могут вырасти мужчины, которые не умеют плакать в ситуациях, когда это необходимо и естественно, из-за внутренней установки «мужчина не плачет».

«Посмотри, какая ты некрасивая, когда плачешь»

По словам психологов, такие фразы могут заставить девочку думать, что проявлять свои чувства нельзя, их нужно скрывать. Важно научить детей понимать свои эмоции, справляться с ними и правильно их выражать.

Дайте время ребенку полностью прожить каждое чувство и задавайте правильные вопросы: «Что ты чувствуешь?», «Я понимаю, что ты злишься, это нормально», «Ты обижена?»

«Мало ли, чего ты хочешь!»

В некоторых семьях не принято выражать желания. Если ребенок говорит «я хочу», его могут назвать эгоистом и ответить: «Мало ли, что ты хочешь». Психологи подтверждают, что такие установки могут остаться на всю жизнь.

«Посмотри, как хорошо себя ведут другие дети»

Сравнение с другими детьми — распространенный и токсичный прием среди родителей. Такие слова обесценивают действия ребенка и могут привести к неуверенности во взрослой жизни.

Часто после таких фраз ребенок может начать делать что-то назло и плакать еще сильнее. Главный совет психолога: «Любите своих детей такими, какие они есть, только тогда они смогут разобраться в себе и найти свое место в жизни».

«Если ты успокоишься, я куплю тебе, что ты захочешь»

Манипуляция может сработать, но эмоция не будет пережита. Вместо этого лучше научиться договариваться с ребенком. Психологи выделяют два вида мотивации: короткую и внутреннюю — долгосрочную.

Короткая мотивация проявляется, когда детей пытаются быстро чем-то задобрить. Это может сработать в начале, но затем перестает действовать. Долгосрочная мотивация возникает, когда ребенок вдохновляется, узнает новое и может принимать решения самостоятельно. Дети, которые умеют мотивироваться изнутри, становятся уверенными и успешными.

Родителям важно создать доверительные отношения с детьми, чтобы они не боялись делиться своими эмоциями. Вот несколько фраз, которые помогут показать, что вы рядом и не осуждаете:

«Я вижу, как ты расстроен»;

«Я понимаю, как это тяжело»;

«Я буду с тобой, пока ты расстроен»;

«Я слушаю тебя, ты можешь мне все рассказать».



Еще один совет на случай детской истерики: психологи рекомендуют присесть перед ребенком и смотреть ему в глаза — так вы будете на одном уровне.