Отсутствие интереса к сексу само по себе еще не говорит об асексуальности. Иногда причиной становятся депрессия, прием лекарств, гормональные нарушения или другие факторы, снижающие либидо. Психотерапевт назвал четыре вопроса, которые помогут понять разницу.

Сексуальное желание не остается неизменным на протяжении всей жизни. Оно может становиться сильнее или слабее в зависимости от возраста, гормонального фона, эмоционального состояния, отношений с партнером и множества других обстоятельств.

Однако если интерес к сексу практически или полностью исчезает, возникает закономерный вопрос: речь идет о снижении либидо или человек просто асексуален?

Психиатр и психотерапевт Кирилл Сычев объясняет: эти понятия не являются синонимами. Асексуальность связана прежде всего с отсутствием сексуального влечения к другим людям, тогда как либидо характеризует общий уровень сексуального желания.

Более того, у асексуального человека может сохраняться либидо, но оно не обязательно направлено на конкретного человека. А снижение сексуального желания может быть приобретенным состоянием, возникшим, например, на фоне депрессии, стресса, приема лекарств или физиологических изменений.

Чтобы лучше разобраться в причинах, специалист предлагает ответить на четыре вопроса.

Было ли сексуальное влечение раньше?

Первое, на что стоит обратить внимание, — как ситуация менялась со временем.

Если человек раньше регулярно испытывал сексуальное влечение, а затем оно заметно ослабло или полностью исчезло, стоит искать причины такого изменения. Это могут быть психологические проблемы, заболевания, гормональные нарушения, прием препаратов или другие обстоятельства.

При асексуальности отсутствие или очень слабая выраженность сексуального влечения обычно является устойчивой особенностью человека, а не внезапно возникшей потерей того, что раньше присутствовало.

Поэтому важно вспомнить не только последние месяцы, но и более ранние периоды жизни.

Исчез интерес только к сексу или ко всему остальному тоже?

Еще один важный ориентир — способность получать удовольствие от других вещей.

При депрессии нередко развивается ангедония — состояние, при котором перестает радовать то, что раньше приносило удовольствие. Человеку могут стать безразличны любимая еда, музыка, встречи, развлечения, увлечения и общение. На этом фоне часто снижается и сексуальное желание.

Если же интерес к жизни в целом сохраняется — человек способен радоваться, смеяться, получать удовольствие от еды, общения и привычных занятий, — а изменения коснулись преимущественно сексуальной сферы, это может указывать на другие причины.

При этом асексуальность вовсе не означает отказ от близких отношений. Асексуальные люди могут влюбляться, стремиться к романтическим отношениям, нуждаться в объятиях, нежности и эмоциональной близости. Отсутствовать может именно сексуальное влечение.

При депрессивном состоянии картина нередко выглядит иначе: человек может терять интерес не только к сексу, но и к отношениям и общению вообще.

Кого больше беспокоит отсутствие секса?

Полезно также спросить себя: отсутствие сексуального желания действительно доставляет дискомфорт мне самому или проблема возникает главным образом из-за ожиданий партнера и окружающих?

Для многих асексуальных людей отсутствие сексуального влечения само по себе не является источником страданий. Дискомфорт может появляться из-за давления общества, непонимания со стороны партнера или ощущения, что человек якобы обязан соответствовать определенной «норме».

Асексуальность сама по себе не считается заболеванием, которое необходимо лечить.

Совсем иначе может восприниматься внезапное снижение либидо. Если раньше сексуальное желание было частью жизни, а затем исчезло, человек способен ощущать это именно как потерю и переживать из-за произошедших изменений.

Не связано ли это с лекарствами или состоянием здоровья?

Снижение либидо может быть побочным эффектом некоторых лекарственных препаратов, в том числе ряда антидепрессантов.

Некоторые из них воздействуют на серотониновую систему мозга, что у части пациентов способно уменьшать сексуальное желание, затруднять возбуждение или достижение оргазма.

Если заметные изменения появились вскоре после начала приема препарата или изменения его дозировки, этот вопрос стоит обсудить с врачом. Самостоятельно отменять или заменять назначенные лекарства не следует.

Кроме того, на сексуальное желание могут влиять нарушения функции щитовидной железы, изменения уровня тестостерона и пролактина, анемия и другие физиологические факторы.

Поэтому при внезапном или длительном снижении либидо, особенно если оно сопровождается усталостью, подавленным настроением или другими симптомами, имеет смысл обратиться к специалисту.

Одно не исключает другого

Важно понимать, что асексуальность и снижение либидо — не взаимоисключающие состояния. Асексуальный человек, как и любой другой, может столкнуться с депрессией или заболеванием, влияющим на сексуальную функцию.

Возможна и обратная ситуация: человек обращается к специалисту из-за депрессии и отсутствия сексуального желания, а после улучшения эмоционального состояния обнаруживает, что интерес к другим сторонам жизни вернулся, тогда как сексуального влечения по-прежнему нет.

Поэтому одного универсального теста, который мгновенно даст ответ, не существует. Важнее проследить, как менялось состояние человека со временем, что происходило с его настроением, здоровьем и интересом к жизни.

Главный ориентир — не соответствие чужим представлениям о «нормальном» количестве секса, а то, произошло ли заметное изменение по сравнению с привычным состоянием самого человека. Если желание исчезло внезапно и это вызывает беспокойство, особенно вместе с другими симптомами, стоит искать возможную психологическую или физиологическую причину.