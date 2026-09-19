Бекки Дрекслер хорошо знала, на какие симптомы стоит обратить внимание: ее лучшая подруга Кони Даль несколько лет боролась с раком яичников. Но когда у самой Бекки появились вздутие живота, запоры, частое мочеиспускание и боль в бедре, она решила, что это обычные возрастные изменения. Врачи обнаружили опухоль лишь после того, как женщина все-таки решилась пройти обследование.

После смерти подруги она решила жить по-другому

В 2015 году у Кони Даль диагностировали рак яичников. Ее близкая подруга Бекки Дрекслер все это время старалась поддерживать ее и была рядом во время тяжелой борьбы с болезнью.

В 2017 году Кони умерла. Перед смертью она попросила Бекки не позволять горю изменить ее жизнь: оставаться позитивной, больше любить, смеяться и ценить каждый день.

После потери подруги Дрекслер решила посвятить часть своего времени помощи другим женщинам. Она стала волонтером в Миннесотском альянсе по борьбе с раком яичников.

Бекки уже вышла на пенсию и рассчитывала, что теперь сможет больше путешествовать, проводить время с семьей и друзьями и заниматься волонтерством. Однако вскоре ее собственная жизнь резко изменилась.

Симптомы были, но женщина не спешила к врачу

Дрекслер прекрасно знала, какие признаки могут указывать на рак яичников. Однако собственные симптомы она долго не воспринимала как повод для серьезного беспокойства.

У женщины появились частое мочеиспускание, запоры, вздутие живота и необычная боль в области бедра. Все это Бекки объясняла возрастом и долго откладывала визит к врачу.

Летом 2018 года она наконец начала задумываться о том, что обследование все-таки необходимо.

Однажды Бекки находилась в своем саду и размышляла о том, стоит ли обратиться к специалисту. В этот момент вокруг нее неожиданно начали кружить несколько стрекоз. Женщина восприняла это как своеобразный знак от умершей подруги.

«Я сказала вслух: "Хорошо, Кони, я пойду и поговорю с доктором"», — вспоминала Дрекслер.

Решение оказалось очень важным.

В июле 2018 года, в свой 57-й день рождения, Бекки получила звонок от врача. Компьютерная томография показала образования в области обоих яичников.

Диагноз оказался тяжелым: серозный рак яичников III стадии, подстадии IIIB. Это означало, что опухолевый процесс уже вышел за пределы малого таза и распространился в брюшную полость.

Восемь лет борьбы с болезнью

С сентября 2018 года по январь 2019-го Дрекслер прошла шесть курсов химиотерапии.

Лечение далось ей непросто. При этом женщина говорит, что огромную роль в тот период сыграли поддержка семьи и друзей, помощь врачей и общение с людьми из организации, где она сама ранее стала волонтером.

Кроме того, Бекки старалась выполнять обещание, которое когда-то дала Кони.

«Были времена, когда я хотела, чтобы Кони все еще была здесь, чтобы я могла поговорить с ней о том, что чувствую физически и эмоционально», — рассказывала Дрекслер.

В августе 2020 года болезнь вернулась. Врачи обнаружили новую опухоль и удалили ее хирургическим путем. После этого специалист, наблюдавший Бекки, назначил лучевую терапию.

В 2021 году женщина узнала хорошую новость: признаков заболевания больше не обнаруживали. Некоторое время она продолжала принимать поддерживающие препараты и регулярно проходить обследования.

Однако даже после нескольких спокойных лет Дрекслер не переставала опасаться рецидива. Она знала, что при раке яичников болезнь может вернуться даже после периода ремиссии.

Новый рецидив обнаружили спустя несколько лет

Зимой 2026 года у Бекки вновь появились проблемы с желудочно-кишечным трактом. Обследование выявило образование в области тонкой кишки.

Опухоль удалили, однако исследование показало, что это был очередной рецидив рака яичников.

ПЭТ-сканирование также выявило оставшиеся в организме очаги заболевания. Врачи назначили Дрекслер комплексную лекарственную терапию продолжительностью 18 недель.

Курс должен был завершиться в конце сентября. При этом уже в июле результаты обследований показали положительную динамику: признаки активности болезни уменьшились.

Если последующие исследования также окажутся благоприятными, Бекки сможет перейти на поддерживающее лечение.

«Не игнорируйте изменения в самочувствии»

Несмотря на многолетнюю борьбу с заболеванием, Дрекслер продолжает заниматься волонтерской деятельностью и рассказывать о своем опыте другим женщинам.

Она считает, что смогла прожить эти годы благодаря развитию медицины и доступным современным методам лечения.

Свой опыт Бекки использует и для того, чтобы напоминать другим женщинам: даже если изменения в самочувствии кажутся незначительными или похожими на обычные возрастные проблемы, их не стоит игнорировать.

Вздутие живота, изменения работы кишечника, учащенное мочеиспускание и другие необычные симптомы могут иметь самые разные причины. Но если они сохраняются или повторяются, стоит обсудить их с врачом и пройти обследование.

Для самой Бекки решение обратиться к специалисту в 2018 году стало поворотным моментом. Она продолжает лечение и надеется, что современные методы терапии позволят ей и дальше контролировать заболевание.