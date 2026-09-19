Обнаружив небольшое пятно плесени на яблоке, многие просто срезают испорченный участок и спокойно съедают оставшуюся часть. Но с персиком, апельсином или клубникой такой способ может оказаться небезопасным. Все зависит от структуры фрукта и количества содержащейся в нем влаги.

Плесень на фруктах — привычная проблема. Иногда кажется, что достаточно удалить небольшой испорченный участок, и продукт снова пригоден для еды. В некоторых случаях это действительно допустимо. Однако далеко не всегда видимая плесень показывает реальные масштабы поражения, сообщает Verywell Health.

Главное правило довольно простое: чем мягче и сочнее фрукт, тем меньше шансов его спасти.

Твердые фрукты: плесень иногда можно срезать

Если плесень появилась на плотном фрукте с относительно невысоким содержанием влаги — например, яблоке или некоторых твердых сортах груш, — выбрасывать его целиком не всегда обязательно.

Небольшой пораженный участок можно удалить вместе с окружающей его здоровой мякотью. В исходных рекомендациях речь идет о пятне плесени диаметром менее одного дюйма — примерно 2,5 сантиметра.

При этом важно не проводить ножом непосредственно через заплесневевший участок. В противном случае споры и другие загрязнения могут попасть на лезвие, а затем распространиться на ту часть фрукта, которую собирались оставить.

Мягкие фрукты лучше выбросить

Совсем другое правило действует для мягких и сочных фруктов.

Если плесень появилась на персике, ягодах или апельсине, безопаснее отказаться от всего плода. Из-за высокого содержания влаги грибок способен проникать значительно глубже, чем кажется при внешнем осмотре.

Иными словами, маленькое пятнышко на поверхности еще не означает, что поражен только этот участок.

Выбросить фрукт целиком стоит и в том случае, если следы плесени появились сразу в нескольких местах.

Что делать, если заплесневела одна ягода

Плесень на одной клубнике или малине еще не означает, что нужно отправлять в мусор все содержимое упаковки.

Если испорчены одна-две ягоды, их следует выбросить. Также рекомендуется удалить ягоды, которые непосредственно соприкасались с заплесневевшими.

Остальные можно внимательно осмотреть и, если признаков порчи нет, использовать в пищу.

Почему недостаточно просто убрать то, что видно

Плесень представляет собой микроскопические грибки. Видимый пушистый налет — лишь часть проблемы. Плесень образует споры, которые способны распространяться на другие продукты, а ее структуры могут проникать внутрь пищи.

Особенно легко это происходит в продуктах с высоким содержанием влаги. Поэтому мягкий фрукт может оказаться пораженным глубже, хотя внешне испорченным выглядит только небольшой участок.

При этом сама по себе плесень не всегда представляет одинаковую опасность. Существуют продукты, при изготовлении которых определенные виды плесени используются намеренно — например, некоторые сыры.

Однако случайная плесень на испорченных продуктах — совсем другая ситуация. Некоторые ее виды способны провоцировать аллергические реакции или проблемы с дыханием. Кроме того, отдельные плесневые грибки могут вырабатывать микотоксины — токсичные вещества, способные причинить вред здоровью.

Особенно проблема микотоксинов известна в отношении зерновых продуктов, орехов и специй.

Как сделать так, чтобы фрукты не плесневели слишком быстро

Полностью исключить появление плесени невозможно, но снизить риск вполне реально.

Еще в магазине стоит внимательно осматривать фрукты и не забывать проверять область возле плодоножки — именно там иногда скрываются первые признаки порчи.

Не стоит покупать фруктов значительно больше, чем семья сможет съесть за ближайшее время. Чем дольше продукты лежат дома, тем выше вероятность, что часть из них придется выбросить.

Большинство фруктов дольше сохраняются в холодильнике. Это касается в том числе персиков и груш, которые многие привыкли держать при комнатной температуре.

Сам холодильник тоже необходимо регулярно чистить — специалисты рекомендуют делать это как минимум раз в месяц. Низкая температура замедляет развитие многих микроорганизмов, однако не гарантирует, что плесень там вообще не сможет расти.

Нарезанные фрукты требуют особого внимания

После того как фрукт разрезан, условия хранения становятся еще важнее.

Нарезанные плоды следует накрывать пищевой пленкой или помещать в закрывающуюся емкость и хранить в холодильнике.

Консервированные фрукты после вскрытия банки рекомендуется переложить в чистый контейнер и также поставить в холодильник.

А если становится понятно, что купленные фрукты не удастся съесть вовремя, их можно нарезать и заморозить.

Почему не стоит мыть фрукты заранее

Еще одна распространенная ошибка — вымыть сразу всю упаковку ягод или другие фрукты, а затем убрать их на хранение.

С точки зрения удобства это кажется разумным, но лишняя влага создает благоприятную среду для развития плесени. Поэтому мыть фрукты лучше непосредственно перед употреблением.

Для обычного мытья достаточно проточной воды. Использовать пищевую соду или уксус необязательно, к тому же они способны изменить вкус продукта.

Мыть рекомендуется даже фрукты с кожурой, которую человек не собирается есть. Например, арбуз стоит ополоснуть перед разрезанием: загрязнения с поверхности кожуры могут попасть на нож, а с него — на мякоть.

Универсального правила «срезал плесень — и можно есть» не существует. Плотное яблоко или твердую грушу с небольшим пораженным участком иногда действительно можно спасти, аккуратно удалив испорченную часть. Но с мягкими и сочными фруктами лучше не рисковать: персик, апельсин или отдельный мягкий плод с плесенью безопаснее выбросить целиком.

И главное — ориентироваться не только на размер видимого пятна. В продуктах с большим количеством влаги плесень способна распространиться внутрь задолго до того, как это станет заметно невооруженным глазом.