Французский интерьер отличается неповторимым шармом, легкой небрежностью и ненарочитой элегантностью. Узнай, как внести романтичные нотки Франции в свою квартиру с помощью интересных интерьерных решений.

Букеты в стиле прованс

Прекрасные букеты из живых цветов, сухоцветов и изысканные растения в стильных кашпо являются неотъемлемой частью французского интерьера. Букеты в стиле прованс размещают в вазах и горшках необычных форм, создавая уникальные интерьерные композиции.

Цветовая гамма

Классическим решением для французских квартир является светлая отделка в белых и бежевых оттенках. Их можно разбавить пастельными цветами: голубым, фисташковым, розовым или лавандовым. Более яркие, глубокие цвета встречаются в мебели и аксессуарах, где предпочтение отдается сочным ягодным, винным, терракотовым и изумрудным оттенкам. Для добавления графичности и выделения определенных зон применяют серебро и позолоту или акцент в виде черных линий.

Оформление стен

Французы предпочитают гладкие, матовые стены белого или бежевого цветов. В качестве декора используются картины в роскошных рамах или элементы из тонких молдингов. Если вы предпочитаете обои, выбирайте светлые в винтажном стиле с простым, элегантным узором.

Оформление потолка

Чистый белый потолок можно украсить орнаментом из гипсовой лепнины, что придаст ему интересный вид. Также для такого интерьера характерны многоуровневые потолки.

Напольное покрытие

Паркет-елочка теплых, янтарных оттенков является абсолютной французской классикой. В зонах с повышенной влажностью укладывают кафель с мозаичным узором светлых или золотистых цветов. Ковры должны быть нейтральными и однотонными.

Дизайн окон и дверей

В современных интерьерах французы не занавешивают окна, оставляя их открытыми для максимального поступления света. Однако классический французский дизайн предполагает использование шелковых или бархатных штор глубоких, благородных оттенков. Особенностью такого интерьера являются скульптурные или живописные узоры над дверями. Межкомнатные двери предпочтительно выбирать со стеклянными вставками, пропускающими свет.

Больше света

Шикарные люстры в комнатах, небольшие лампы у зеркал и миниатюрные светильники на тумбах являются классикой парижского шика. Выбирайте светильники в цвет мебельной обивки или штор, чтобы сохранить гармонию. При выборе настольной лампы во французском стиле обратите внимание на те, что декорированы кристаллами, перьями, бахромой или бусинами.

Антиквариат

Французы обожают вещи с историей, передающиеся от предыдущих поколений или купленные на блошином рынке. Изысканные подсвечники, стильные этажерки, старинные стулья с резными спинками и круглые журнальные столики на одной ножке красиво вписываются в современный интерьер. Для них это не просто декор, а нужные и функциональные вещи. Не спешите избавляться от старых вещей, дайте им вторую жизнь, а своей квартире — французский шик. Но не превращайте свое жилище в музей, сохраняя баланс между устаревшим и современным.

Декор

Декору уделяется огромное внимание, но главное — не переборщить. Каждая вещь должна иметь свое практическое применение. Это могут быть открытые полки с книгами, модными журналами и семейными альбомами, вазы с изысканными композициями из сухоцветов, зеркала и картины в роскошных рамах, текстиль ручной работы и металлические резные подсвечники.

Красивая посуда

Франция — страна гурманов и эстетов. Большое внимание уделяется подаче блюд и сервировке стола. Вся посуда и столовые принадлежности должны быть подобраны со вкусом. Чтобы погрузиться в эту волшебную атмосферу, приобретите качественную посуду, красивую скатерть в стиле прованс, подсвечники и живые цветы.



Французский интерьер обладает особой романтичной, кинематографической атмосферой, как и сама страна. Приложив немного усилий и подойдя к процессу создания интерьера творчески, вы сможете воссоздать ее у себя дома.