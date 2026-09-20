Пять, десять или двадцать лет — существует ли вообще «правильная» разница в возрасте между партнерами? Психолог Александр Шахов предлагает не смотреть только на сегодняшние цифры в паспорте, а мысленно перенестись вместе с партнером на 10, 20 и даже 30 лет вперед. Такой простой тест, по его мнению, способен многое показать.

Отношения людей с большой разницей в возрасте давно перестали быть чем-то исключительным. Тем не менее, когда дело касается собственной пары, вопрос «а нормально ли это?» продолжает беспокоить многих.

Психолог Александр Шаховназывает вопрос о допустимой разнице в возрасте одним из тех, которые ему задают особенно часто.

При этом единой нормы, которая подходила бы абсолютно всем, не существует.

Простой тест: прибавьте каждому по 10 лет

Если разница в возрасте вызывает сомнения, психолог предлагает провести своеобразную мысленную проверку.

Нужно посмотреть не только на то, сколько лет каждому из партнеров сейчас, но и представить их через десять лет.

А затем — еще через десять.

Например, сегодня одному партнеру 20, другому — 40. Через десять лет им будет соответственно 30 и 50. Еще через десять — 40 и 60. Затем — 50 и 70.

Сама разница остается прежней — 20 лет. Но ее практическое значение на разных этапах жизни может восприниматься совершенно иначе.

Именно поэтому, по мнению психолога, имеет смысл задавать себе вопрос не только о сегодняшних отношениях.

Важно представить, как эта разница может ощущаться спустя десятилетия.

Почему 20 лет сегодня и 20 лет через 30 лет — не одно и то же

В молодости значительная разница в возрасте может практически не мешать партнерам.

Оба могут быть активными, работать, путешествовать, строить карьеру и вести похожий образ жизни.

Однако с возрастом ситуация способна меняться.

Если одному партнеру 50 лет, а другому уже 70, могут заметнее проявиться различия в состоянии здоровья, физической активности и повседневных потребностях.

Поэтому психолог предлагает заранее задуматься: готов ли более молодой партнер к тому, что со временем ему, возможно, придется учитывать возрастные изменения другого человека, помогать ему и даже брать на себя часть ухода.

Разумеется, возраст в паспорте сам по себе ничего не гарантирует. Один человек в 70 лет остается чрезвычайно активным, а другой значительно раньше сталкивается с серьезными ограничениями.

Но большая возрастная дистанция — фактор, который имеет смысл учитывать при планировании совместного будущего.

Какая разница в возрасте оптимальна

По мнению Александра Шахова, наиболее удачным он считает вариант, когда мужчина старше женщины примерно на 5–10 лет.

Психолог связывает такую позицию со своим представлением о том, что мужчины в среднем позже достигают эмоциональной зрелости.

Однако сам специалист подчеркивает: жесткого правила здесь нет.

На отношения влияют образ жизни обоих партнеров, состояние здоровья, мировоззрение, характер, жизненные цели, общие интересы и множество других обстоятельств.

Поэтому математической формулы, которая позволила бы по двум датам рождения определить перспективы пары, не существует.

Цифры могут быть менее важны, чем этап жизни

Разница в пять лет может практически не ощущаться, если оба человека находятся на похожем жизненном этапе.

Но иногда даже небольшая разница становится существенной, если один партнер уже хочет спокойной семейной жизни и детей, а второй только начинает самостоятельную жизнь, строит карьеру или пока вообще не представляет себя в семье.

И наоборот: значительная разница в возрасте не обязательно становится препятствием, если партнеры совпадают по взглядам, ожиданиям от отношений и образу жизни.

Поэтому гораздо полезнее задавать вопрос не только «сколько между нами лет?», но и «одинакового ли будущего мы хотим?»

Что действительно важно для здоровых отношений

В исходном материале приводится и позиция психолога Михаила Лабковского, который предлагает вообще не делать возраст главным критерием качества отношений.

По его мнению, гораздо важнее адекватная самооценка каждого партнера, взаимность, стабильность и отсутствие постоянной драмы.

Другими словами, подходящий возраст сам по себе не способен сделать отношения счастливыми.

Так же как большая разница в годах автоматически не означает, что отношения обречены.

Универсальной «идеальной» разницы в возрасте для всех пар не существует. Александр Шахов считает оптимальным вариантом разницу в 5–10 лет в пользу мужчины, однако одновременно признает, что четких правил здесь быть не может.

Гораздо интереснее предложенный им тест: мысленно прибавить обоим партнерам по 10, 20 и 30 лет и представить совместную жизнь на каждом из этих этапов.

Если такое будущее по-прежнему выглядит комфортным для обоих, цифра в паспорте может оказаться далеко не самым важным фактором.

В конечном счете перспективы отношений определяются не количеством лет между партнерами, а тем, насколько совпадают их ценности, планы, ожидания и готовность принимать изменения, которые неизбежно происходят с каждым человеком с возрастом.