Осенью меняется не только погода, но и наш рацион. На смену летним ягодам и овощам приходит сезон тыквы, яблок, груш и капусты, а орехи становятся простым способом сделать меню более питательным. Пять привычных продуктов помогут получить клетчатку, витамины, минералы и другие необходимые организму вещества.

С наступлением холодов особенно хочется горячей, сытной и согревающей пищи. Однако осенний рацион необязательно должен становиться тяжелым и однообразным.

Именно в это время появляется множество сезонных продуктов, которые легко использовать и в основных блюдах, и в перекусах, и даже в десертах.

Вот пять продуктов, на которые стоит обратить внимание.

1. Тыква — яркий источник бета-каротина

Тыкву неслучайно считают одним из главных символов осеннего меню.

Ее яркий оранжевый цвет во многом обусловлен высоким содержанием каротиноидов, включая бета-каротин. В организме он может превращаться в витамин А, необходимый, в частности, для нормального зрения и работы иммунной системы.

Есть в тыкве и клетчатка, которая важна для нормальной работы пищеварительной системы.

Еще одно преимущество — универсальность.

Из тыквы можно приготовить суп-пюре, кашу, запеканку, гарнир или десерт. Ее можно запекать отдельно, добавлять к другим овощам или использовать в выпечке.

А благодаря естественной сладости тыква позволяет разнообразить рацион без большого количества добавленного сахара.

2. Яблоки — простой способ получить больше клетчатки

Осень традиционно считается сезоном яблок, и это хороший повод чаще включать их в меню.

Одно из главных достоинств яблок — содержание пищевых волокон, в том числе пектина. Клетчатка необходима для нормальной работы кишечника и помогает дольше сохранять чувство сытости.

Яблоки также содержат витамин С и различные растительные соединения.

При этом не стоит относиться к известной поговорке «одно яблоко в день — и врач не нужен» буквально. Ни один отдельный продукт не способен заменить разнообразное питание или медицинскую помощь.

Зато яблоко действительно может стать удобным повседневным перекусом.

Есть его лучше вместе с кожурой, если для этого нет противопоказаний и плод тщательно вымыт: именно в кожице и непосредственно под ней находится часть пищевых волокон и растительных веществ.

3. Капуста — доступный овощ для холодного сезона

Белокочанная, краснокочанная, брюссельская — вариантов достаточно, чтобы капуста не наскучила даже при регулярном употреблении.

Она содержит клетчатку и ряд витаминов, включая витамин К, который играет важную роль в нормальном свертывании крови и здоровье костей.

Отдельного внимания заслуживает квашеная капуста.

В процессе ферментации в ней образуются молочнокислые бактерии. Если продукт не подвергался последующей пастеризации, он может содержать живые микроорганизмы.

Однако квашеная капуста зачастую содержит довольно много соли, поэтому людям, которым рекомендовано ограничивать натрий, стоит учитывать размер порции.

4. Груши — сладость плюс клетчатка

Еще один характерный осенний фрукт — груша.

Она содержит пищевые волокна и калий, который необходим для нормальной работы мышц, нервной системы и поддержания водно-электролитного баланса.

Груша хороша еще и тем, что ее легко превратить в десерт без сложного приготовления.

Плод можно запечь с корицей, добавить в кашу или натуральный йогурт, сочетать с орехами либо просто съесть свежим.

Благодаря естественной сладости спелая груша может заменить более калорийные сладости, когда хочется чего-нибудь десертного.

5. Орехи — небольшая порция с высокой питательной ценностью

Грецкие орехи, миндаль, фундук и другие виды орехов — еще один полезный компонент осеннего меню.

Они содержат растительный белок, магний, клетчатку и преимущественно ненасыщенные жиры.

Состав разных видов при этом отличается. Например, грецкие орехи выделяются среди распространенных орехов содержанием альфа-линоленовой кислоты — растительной омега-3 жирной кислоты.

Но есть важный нюанс: орехи очень калорийны.

Поэтому превращать полезный перекус в бесконтрольное поедание целой упаковки не стоит. Небольшой горсти обычно достаточно, чтобы дополнить рацион.

Лучше выбирать орехи без большого количества соли, сахара и сладкой глазури.

Как собрать из этих продуктов осеннее меню

Самое простое решение — не пытаться есть каждый из пяти продуктов отдельно, а сочетать их.

Например, утром в кашу можно добавить яблоко, грушу и немного орехов.

На обед приготовить тыквенный суп, а к основному блюду подать салат из свежей или квашеной капусты.

Тыкву и яблоки можно запекать, капусту — тушить, а груши сочетать с натуральным йогуртом и орехами.

Так сезонные продукты становятся частью обычного питания, а не очередным «суперфудом», который приходится заставлять себя есть ради здоровья.

Осеннее меню не требует экзотических и дорогих продуктов. Тыква, яблоки, капуста, груши и орехи позволяют добавить в рацион больше клетчатки, витаминов, минералов и полезных растительных веществ.

Но ни один из них сам по себе не «укрепит иммунитет» и не защитит от сезонных простуд. Польза появляется прежде всего тогда, когда сезонные продукты становятся частью разнообразного и сбалансированного рациона.

А осень в этом смысле дает прекрасную возможность сделать питание одновременно полезнее, разнообразнее и вкуснее.