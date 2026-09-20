Утром вы прочитали гороскоп, а вечером обнаружили, что предсказание удивительным образом совпало с событиями дня. Однако дело может быть вовсе не в точности астрологии. Психиатр Александр Мещеряков объяснил, как эффект Барнума заставляет человека находить в общих фразах удивительно точное описание самого себя.

Даже люди, которые скептически относятся к астрологии, гаданиям и различным эзотерическим практикам, иногда читают гороскопы из любопытства. И порой сталкиваются с неожиданным ощущением: написанное словно предназначено именно для них.

Подобное может происходить не только с гороскопами. Такой же эффект возникает после некоторых психологических тестов, гаданий на картах или чтения различных описаний личности.

По словам психиатра Александра Мещерякова, никакой мистики для объяснения этого явления не требуется. В психологии оно известно как эффект Барнума, или эффект Форера.

Почему мы узнаём себя в общих фразах

Суть эффекта заключается в том, что человек склонен воспринимать достаточно общие и расплывчатые характеристики как удивительно точное описание собственной личности — особенно если ему сообщили, что характеристика подготовлена специально для него.

Например, фраза о том, что человек обычно уверен в себе, но иногда сомневается в принятых решениях и не всегда показывает окружающим свои настоящие чувства, может показаться очень личной.

Однако подобное описание подходит огромному количеству людей.

Особенно убедительными такие характеристики становятся, если в них сочетаются положительные качества, небольшие недостатки и формулировки, допускающие разные толкования. В результате у читателя возникает ощущение, что автор действительно знает особенности его характера.

Эксперимент, показавший, как это работает

Одним из наиболее известных подтверждений этого феномена стал эксперимент американского психолога Бертрама Форера, проведённый в 1948 году.

Участникам предложили пройти тест, после чего якобы на основании результатов каждому подготовили индивидуальное описание личности.

На самом деле все получили практически один и тот же текст.

Несмотря на это, участники высоко оценили точность своих «персональных» характеристик. Они не знали, что точно такое же описание получили остальные.

Именно поэтому феномен впоследствии стали называть эффектом Форера. Распространено и другое название — эффект Барнума.

Почему предсказания кажутся точными

Есть ещё одна особенность восприятия: человек охотнее замечает совпадения, чем промахи.

Если в гороскопе было несколько утверждений и одно из них действительно совпало с произошедшим событием, именно оно может особенно хорошо запомниться. Несбывшиеся прогнозы при этом легче проигнорировать или объяснить обстоятельствами.

Дополнительную убедительность создаёт сама конструкция подобных текстов. Как правило, в них используются достаточно универсальные формулировки, положительные характеристики с небольшой долей критики и утверждения, которые допускают широкое толкование.

В результате читатель сам соотносит написанное со своим опытом — и текст начинает казаться гораздо более персональным, чем является на самом деле.

Значит ли это, что все психологические тесты бесполезны?

Нет. Эффект Барнума сам по себе не доказывает, что любой психологический тест лишён смысла. Речь идёт именно о склонности человека воспринимать универсальные характеристики как индивидуальные.

Мещеряков также не призывает отказываться от гороскопов, карт Таро и других подобных развлечений.

Проблема, по его словам, начинается в тот момент, когда человек принимает привлекательные и убедительно сформулированные утверждения за объективные сведения о своей личности или начинает основывать на предсказаниях важные решения.

Ощущение, что гороскоп или предсказание «знало всё заранее», может быть связано не с мистикой, а с особенностями человеческого восприятия. Мозг находит подходящие совпадения, придаёт значение универсальным формулировкам и легче забывает то, что не сбылось. Поэтому гороскоп может быть развлечением — но его удивительную «точность» психология способна объяснить и без обращения к звёздам.