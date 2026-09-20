Усталость во второй половине дня, сонливость и ощущение «тумана» в голове после 50 лет не всегда стоит объяснять только возрастом или недостатком сна. Диетологи обращают внимание ещё на одну возможную причину — слишком жёсткое ограничение углеводов в рационе.

После 50 лет многие начинают особенно внимательно следить за весом. Опасаясь набрать лишние килограммы, люди отказываются от хлеба, круп, макарон и других богатых углеводами продуктов, переходят на низкоуглеводное питание и пытаются компенсировать нехватку энергии кофе и физическими нагрузками.

Однако такая стратегия может дать обратный результат. Как пишет Parade со ссылкой на специалистов по питанию, именно недостаток углеводов способен стать одной из причин постоянной усталости.

Почему отказ от углеводов может лишить сил

Диетолог и автор книги The Little Book of Game-Changers Джессика Кординг напоминает, что углеводы являются предпочтительным источником энергии для организма, в том числе для мозга.

По её словам, некоторые люди настолько опасаются набрать вес из-за углеводов, что стараются практически полностью исключить их из меню. В результате вместо ожидаемой лёгкости они начинают испытывать усталость.

Причина заключается в том, что в процессе переваривания углеводы превращаются в глюкозу, которую клетки организма используют для получения энергии.

Особенно заметным недостаток такого «топлива» может стать при физической активности. Во время движения мышцы расходуют запасы гликогена, образованные преимущественно из углеводов. Если этих запасов недостаточно, тренировки могут сопровождаться более выраженной мышечной усталостью и снижением работоспособности.

После 50 лет вопрос становится особенно актуальным ещё и потому, что с возрастом меняются гормональный фон и состав тела, а мышечная масса имеет тенденцию постепенно сокращаться. Из-за этого контролировать вес действительно может становиться сложнее, что и подталкивает некоторых людей к радикальному сокращению углеводов.

Углеводы углеводам рознь

Специалисты подчёркивают: возвращение углеводов в рацион вовсе не означает, что нужно налегать на сладкую выпечку, белый хлеб или сильно переработанные продукты.

Простые рафинированные углеводы быстро усваиваются и способны вызывать резкие колебания уровня глюкозы в крови. Для более стабильного поступления энергии предпочтительнее продукты, содержащие сложные углеводы и пищевые волокна.

Диетолог Соня Анджелоне рекомендует обратить внимание на бобовые, чечевицу, цельнозерновые продукты и свежие овощи. Такие продукты перевариваются медленнее, поэтому энергия поступает в организм более постепенно.

Полезным источником углеводов могут быть и богатые клетчаткой фрукты. Джессика Кординг среди подходящих вариантов называет ягоды, яблоки и груши.

При этом специалисты советуют не рассматривать углеводы отдельно от остальных компонентов питания. Более сбалансированным вариантом будет сочетание сложных углеводов с белками и полезными жирами. Например, фрукт можно дополнить источником белка или жиров, а цельнозерновой гарнир — овощами и белковым продуктом.

Такой подход помогает сделать приём пищи более полноценным и поддерживать энергию в течение дня, не прибегая к крайним ограничениям.

После 50 лет стремление полностью отказаться от углеводов ради контроля веса может оказаться не лучшей стратегией и у некоторых людей способствовать усталости. Гораздо важнее не исключать целую группу питательных веществ, а выбирать преимущественно богатые клетчаткой источники углеводов и сочетать их с белками и полезными жирами. При этом постоянная или необычно сильная усталость может иметь множество причин, поэтому её не следует автоматически связывать только с питанием.