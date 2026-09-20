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Прямо как человек (только лучше): 5 самых умных домашних животных 0 98

Люблю!
Дата публикации: 20.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Собака

Наши питомцы гораздо умнее, чем мы думаем. Есть поразительные примеры, доказывающие это. Например, американский бордер-колли Чейсер выучил 1022 слова и доказал, что уровень интеллекта собак значительно выше, чем принято считать.

 

Собаки

Собаки занимают первое место в нашем списке, а бордер-колли считаются самой интеллектуально развитой породой. Высокий уровень умственных способностей собак объясняется их ориентированностью на человека. Они учатся с удовольствием, стремясь угодить своему хозяину.


По мнению некоторых ученых, интеллект собак сопоставим с интеллектом 3-летнего ребенка. Поговорка: «Я - как собака: всё понимаю, а сказать не могу!» - не без оснований.

Кошки

Кошки умеют объяснять свои желания с помощью жестов, интонаций и мимики. У них отличная память, и в этом они даже превосходят собак. Кошек можно дрессировать, и они прекрасно изучают характер своих хозяев.

Еноты

Еноты могут стать настоящей проблемой в доме. Они любят грызть вещи и воровать все, что плохо лежит. Открывать холодильник и лезть в кастрюли они учатся быстро, даже без обучения. Эти проказники могут создать настоящую «организованную преступную группу», если у вас есть другие животные. Но, несмотря на это, еноты очень обаятельные.

Попугаи

Попугаев можно научить говорить! Самые умные из них, такие как жако, какаду и ара, способны выражать свои чувства конкретными словами. Они не просто повторяют слова, а используют их по назначению, создавая впечатление, что понимают и могут поддержать беседу.

Ученые из Гарварда выяснили, что попугаи умеют различать величины, объемы, цвета и даже считать.

Крысы

Крысы считаются одними из самых умных животных на планете, наряду с собаками, приматами, слонами и дельфинами. Декоративные домашние крысы также очень социальные и могут выбрать вас в свои лучшие друзья. Ученые утверждают, что у крыс потрясающее чувство юмора — они умеют смешно троллить других питомцев, что требует умения и сообразительности.

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