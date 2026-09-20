Вы спите достаточно, но утром уже чувствуете себя разбитым. Кофе почти не помогает, днем непреодолимо тянет прилечь, а вечером сил хватает только на диван. Если такое состояние продолжается неделями, а проверка щитовидной железы не обнаружила проблем, причиной могут быть совсем другие нарушения.

Постоянную усталость легко объяснить стрессом, работой, недостатком отдыха или возрастом. Однако если ощущение истощения становится привычным и начинает мешать нормальной жизни, игнорировать его не стоит.

Особенно часто люди первым делом проверяют щитовидную железу. Но нормальные показатели ТТГ, Т3 и Т4 еще не означают, что причина плохого самочувствия найдена — или что ее вообще нет.

Слабость и утомляемость могут быть связаны в том числе с дефицитом некоторых веществ. Есть несколько показателей, которые врач может посоветовать проверить в зависимости от симптомов.

При этом назначать себе длинный список лабораторных исследований самостоятельно не стоит. Еще опаснее начинать принимать витамины и препараты железа просто потому, что найденные в интернете симптомы кажутся знакомыми.

1. Железо и ферритин

Одна из возможных причин постоянной слабости — дефицит железа.

Причем привычного анализа на гемоглобин иногда недостаточно. Нормальный гемоглобин еще не всегда говорит о том, что запасы железа в организме оптимальны.

Для их оценки врач может назначить анализ на ферритин — белок, который используется как один из показателей запасов железа. В зависимости от ситуации могут потребоваться общий анализ крови и другие исследования обмена железа.

Но здесь есть важный нюанс.

Если ферритин оказался низким, недостаточно просто купить железо в аптеке. Важно понять, почему его запасы снизились.

Причиной может быть недостаточное поступление железа с пищей, кровопотеря или нарушение его всасывания. Поэтому результаты анализов необходимо рассматривать вместе с симптомами и другими показателями.

2. Витамин D

В последние годы витамин D превратился едва ли не в универсальное объяснение плохого самочувствия. На самом деле его дефицит действительно может иметь значение, но списывать любую усталость именно на витамин D неправильно.

Он участвует в обмене кальция и фосфора, необходим для здоровья костей и нормальной работы мышц. При выраженном дефиците в том числе может возникать мышечная слабость.

Если необходимо определить обеспеченность организма витамином D, обычно исследуют уровень 25-гидроксивитамина D — 25(OH)D.

При этом другая его форма — 1,25-дигидроксивитамин D — для обычной оценки запасов витамина D не используется, поскольку регулируется организмом иначе.

Риск недостаточности витамина D может быть выше у людей, которые редко бывают на солнце, при некоторых нарушениях всасывания жиров, ожирении и ряде других обстоятельств.

Однако сам по себе недостаток солнечного света еще не доказывает, что у человека действительно есть дефицит.

3. Витамин B12 и фолат

Еще одна возможная причина слабости — недостаток витамина B12.

Этот витамин необходим для образования клеток крови и нормальной работы нервной системы. При его дефиците возможны не только повышенная утомляемость и слабость, но и неврологические симптомы.

Например, человек может ощущать онемение или покалывание в конечностях, столкнуться с нарушениями чувствительности или равновесия.

Важен и фолат — витамин B9, участвующий в кроветворении и других процессах организма.

Если у врача возникают подозрения на дефицит, он может назначить исследования уровня B12 и фолата вместе с общим анализом крови. В отдельных случаях для уточнения причины требуются дополнительные тесты.

Особенно важно не откладывать визит к врачу, если постоянная усталость сопровождается выраженной бледностью, онемением конечностей, покалыванием, нарушениями равновесия или другими необычными симптомами.

Что делать, если в анализах обнаружили отклонение

Самая распространенная ошибка — увидеть одну цифру за пределами лабораторной нормы и самостоятельно поставить себе диагноз.

Референсные значения помогают интерпретировать результаты исследований, но небольшое отклонение от указанного диапазона само по себе еще не обязательно свидетельствует о заболевании.

Врач учитывает не один показатель, а всю картину: симптомы, другие результаты анализов, особенности питания, принимаемые лекарства и общее состояние человека.

По этой же причине не стоит самостоятельно начинать прием больших доз витаминов.

Принцип «лишнее не повредит» здесь не работает. Например, чрезмерное употребление добавок с витамином D способно привести к повышению уровня кальция в крови и другим осложнениям.

А если железо и витамины в норме?

Тогда поиск причины не обязательно заканчивается.

Железо, витамин D, B12 и фолат — лишь несколько возможных факторов, связанных с усталостью.

Постоянное ощущение истощения может сопровождать хронический недосып и различные нарушения сна. Свою роль могут играть стресс, тревожные и депрессивные состояния, инфекции, недостаточное питание, некоторые лекарственные препараты и различные заболевания.

Поэтому несколько нормальных анализов еще не означают, что человеку остается только смириться со своим состоянием.

Если усталость продолжается неделями или месяцами и заметно влияет на работу и повседневную жизнь, разумнее продолжить поиск причины вместе с врачом.

Постоянная усталость при нормальной работе щитовидной железы — не повод автоматически списывать все на лень, возраст или напряженный образ жизни. Иногда причиной действительно оказываются дефицит железа, витамина B12, фолата или витамина D, но существует множество других возможных объяснений.

Поэтому важнее не собрать максимально длинный список анализов, а последовательно разобраться, что происходит с организмом.

Если привычная нагрузка вдруг стала даваться значительно тяжелее, сон перестал возвращать силы, а ощущение истощения сохраняется месяцами, такой сигнал лучше не игнорировать.