В большинстве случаев бремя домашней уборки ложится на хрупкие женские плечи. Каждая из нас мечтает о том, чтобы любимый помог по хозяйству. Узнайте, как заручиться поддержкой супруга.

Чистота и порядок: как привлечь мужа к уборке в доме

Каждая женщина надеется, что ее вторая половина окажется не лентяем и поклонником диванной лежки, а верным помощником по хозяйству. Однако мужчины зачастую не оправдывают надежд своих избранниц: отказываются мыть за собой посуду, разбрасывают носки и рубашки, не знают, как пользоваться пылесосом. В этой статье мы расскажем, как исправить ситуацию и приучить мужа наводить порядок в доме.

Совет №1: никогда не требуйте у мужа помощи

Не забывайте, что мужчины — очень чувствительные создания. Они плохо реагируют на любой окрик, гневный взгляд или ультиматум. Как только мужчины осознают, что от них что-то требуют, они начинают вести себя из рук вон плохо. В такой ситуации ваши настойчивые просьбы могут завершиться скандалом, после которого вам придется убирать в одиночку.

Ваша задача — ласково попросить мужа о помощи. Скажите, что без него у вас не получится смахнуть пыль со шкафа («Высоты боюсь!») или пропылесосить в гостиной («Не могу сдвинуть с места тяжелую мебель»).

Мужчины любят, когда их просят о помощи. Они уверены, что без них слабые женщины не могут и шагу ступить.

Совет №2: найдите стимул

Мужчины как дети — пообещайте им что-то приятное, и дело пойдет быстрее. Например, если вам нужно навести порядок на балконе, вместе с мужем справиться с уборкой получится быстрее. Если он не любит решать хозяйственные задачи, придумайте, чем его можно увлечь. Отлично действуют два вида «приманки»: ласка и любимая еда. Поверьте, ваш любимый станет замечательным помощником, предвкушая отличный вечер.

Чтобы обе приманки работали эффективно, не обманывайте ожиданий супруга.

Совет №3: чаще хвалите мужа

Девушки любят ушами — это всем известно. Но и у мужчин орган слуха тоже имеет важное значение. Правильно поданная информация может стать источником его успехов в решении бытовых вопросов. Говорите любимому: «Милый, ты такой у меня хороший, сильный, замечательный. Помоги, пожалуйста! (и дальше список дел, который нужно сделать)».

Ласковые слова имеют волшебную силу. И вот уже и мусор вынесен, и пылесос работает, и выстиранное белье развешено на балконе.

Совет №4: симулируйте недомогание

Этот способ работает, но злоупотреблять им не стоит. Любящий мужчина всегда придет на помощь своей избраннице, особенно если она плохо себя чувствует. Он и чай приготовит, и холодный компресс на лоб положит. А еще посуду помоет, пол пропылесосит. Но если муж заподозрит вас в обмане — это может привести к проблемам.

Совет №5: правильно делегируйте обязанности

Не просите мужа выполнять ту домашнюю работу, которую он будет делать заведомо плохо. Мужчины в силу природной особенности могут не уметь или не хотеть выполнять некоторые задачи, такие как тщательная уборка. Муж, конечно, сделает то, о чем вы просите, но всегда есть риск, что придется переделывать.

Совет №6: доверяйте мужу

Доверяйте ему работу, которую необходимо выполнять вдвоем. Например, если вам нужно навести порядок в шкафу, вы справитесь с этим самостоятельно. А вот «инвентаризация» в кладовке, на балконе или лоджии — дело серьезное. Здесь уже нужна помощь мужа.

Совет №7: «Помоги, пожалуйста, я не успеваю!»

Дайте мужу понять, что пока вы заняты уборкой в квартире, не сможете приготовить ему вкусный ужин. С большой долей вероятности он придет вам на выручку.

Совет №8: главное — терпение

Мужчины не всегда отзываются на просьбу о помощи с первого раза. Если ваш муж не выразил готовности мыть посуду или делать перестановку, подойдите к нему, прижмитесь к плечу и снова попросите о помощи. И ни в коем случае не повышайте голос.

Letidor.