Ринго Старр уверен, что история The Beatles могла получить продолжение. 86-летний барабанщик легендарной группы признался: если бы Джон Леннон и Джордж Харрисон были живы, музыканты, скорее всего, однажды снова собрались бы вместе и, возможно, записали новую музыку.

В новом интервью Page Six Ринго Старр поразмышлял о том, какой могла бы стать судьба The Beatles, если бы все участники группы оставались живы.

«Я действительно думаю, что в какой-то момент мы, возможно, снова собрались бы вместе», — признался музыкант.

Особенно тепло Старр вспомнил Джорджа Харрисона, отметив, что до сих пор скучает по своему другу и коллеге.

Джон Леннон погиб в 1980 году в возрасте 40 лет. Джордж Харрисон скончался от рака в 2001 году, ему было 58 лет.

The Beatles официально распались в 1970 году. После этого бывшие участники коллектива продолжали общаться и время от времени сотрудничали друг с другом, однако полноценного воссоединения знаменитой четвёрки так и не произошло.

Сегодня из четырёх участников The Beatles в живых остаются Ринго Старр и Пол Маккартни. Музыканты сохранили тёплые отношения и по-прежнему иногда выходят вместе на сцену.

«Мы с Полом — единственные, кто остался. И мы всё ещё играем», — рассказал Старр.

По его словам, если музыканты оказываются в одном городе, Маккартни может присоединиться к концерту Ринго. Старр, в свою очередь, иногда появляется на выступлениях Пола.

Сам Ринго завершать карьеру также не собирается. В январе 2025 года он выпустил кантри-альбом Look Up, а позднее вернулся к полноценным концертам со своей All Starr Band.

Даже в 86 лет музыкант продолжает гастролировать и признаётся, что выступления перед живой публикой по-прежнему доставляют ему удовольствие. При этом The Beatles остаются важнейшей частью его жизни — Старр регулярно вспоминает Леннона и Харрисона и при возможности продолжает играть вместе с Маккартни.

Спустя более полувека после распада The Beatles Ринго Старр допускает, что легендарная четвёрка могла бы однажды вновь оказаться в студии. Этого уже не случится, но музыкальная связь между оставшимися участниками группы не исчезла — Старр и Маккартни по-прежнему иногда встречаются на одной сцене.