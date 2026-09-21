Для одних предательство становится безоговорочной причиной поставить точку, другие даже после измены готовы попытаться спасти отношения. Астрологи составили рейтинг знаков Зодиака по их готовности простить неверность партнёра — наиболее снисходительными оказались Раки, Весы и Рыбы.

12 место — Скорпион

Скорпиону простить измену особенно трудно. Представители этого знака придают огромное значение доверию и способны долго помнить причинённую им боль. Даже если чувства к партнёру сохранятся, вернуть отношения к прежнему уровню может оказаться практически невозможно.

11 место — Лев

Лев воспринимает неверность не только как предательство, но и как удар по самолюбию. Он способен выслушать объяснения партнёра, однако простить человека, который сознательно обманул его доверие, ему будет непросто.

10 место — Овен

Первой реакцией Овна на известие об измене может стать вспышка гнева и желание немедленно прекратить отношения. Лишь спустя некоторое время представитель этого знака способен более спокойно оценить произошедшее и решить, заслуживает ли партнёр второго шанса.

9 место — Козерог

Для Козерога верность и соблюдение договорённостей — важнейшая часть серьёзных отношений. Одних извинений после предательства ему, скорее всего, будет недостаточно. О возможности примирения он может задуматься лишь в том случае, если увидит реальные изменения в поведении партнёра.

8 место — Дева

Дева постарается разобраться в произошедшем до мельчайших деталей. Представители этого знака склонны анализировать причины кризиса и искать момент, когда отношения начали разрушаться. Простить они способны, но полностью забыть случившееся будет гораздо сложнее.

7 место — Телец

Тельцы дорожат стабильностью и отношениями, которые строились годами, поэтому далеко не всегда готовы перечеркнуть всё из-за одного поступка. Если партнёр искренне раскаивается и готов возвращать утраченное доверие, Телец может согласиться попробовать начать сначала.

6 место — Водолей

Водолей способен посмотреть на ситуацию достаточно рационально. Он выслушает объяснения и постарается понять причины произошедшего. Но если придёт к выводу, что доверие уже не вернуть, то может закончить отношения без бурных сцен.

5 место — Близнецы

Близнецы способны дать партнёру ещё один шанс, особенно если чувства между ними по-прежнему сильны. Однако им важно получить честное объяснение случившегося и понять, действительно ли у отношений осталось будущее.

4 место — Стрелец

Стрельцы предпочитают не зацикливаться на прошлом. Если партнёр признает свою ошибку и сумеет доказать, что произошедшее не повторится, представитель этого знака может попытаться оставить обиду позади.

3 место — Рыбы

Рыбы глубоко привязываются к близким и порой готовы простить очень серьёзные ошибки. Если любовь сохранилась, они способны дать партнёру второй шанс в надежде восстановить отношения.

2 место — Весы

Весам трудно решиться на резкий разрыв, особенно если отношения продолжались долго. Они склонны искать компромисс и могут простить неверность, если видят искреннее раскаяние партнёра и обоюдное желание восстановить доверие.

1 место — Рак

На первое место астрологи поставили Раков. Сильная эмоциональная привязанность, общие воспоминания и желание сохранить семью способны оказаться для них весомее нанесённой обиды. Это не означает, что Рак легко забудет предательство, однако именно представители этого знака, согласно рейтингу, чаще других готовы дать любимому человеку ещё один шанс.

Согласно астрологическому рейтингу, легче всего решиться на примирение после измены Ракам, Весам и Рыбам, тогда как Скорпионам, Львам и Овнам сделать это значительно сложнее. В реальной жизни решение о продолжении отношений, конечно, зависит не от знака Зодиака, а от конкретных людей, обстоятельств и возможности вновь построить доверие.