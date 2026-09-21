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Как избавиться от тусклых и сухих кончиков: рецепты домашних спреев 1 43

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Дата публикации: 21.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как избавиться от тусклых и сухих кончиков: рецепты домашних спреев

В холодное время года волосы теряют блеск и становятся более ломкими. Чтобы помочь им сохранить здоровье, воспользуйтесь рецептами домашних спреев для интенсивного увлажнения.

 

Если ваши волосы потеряли блеск и стали ломкими, пришло время провести им экстренную реанимацию. Вместо того чтобы тратить деньги на профессиональные средства, вы можете приготовить их самостоятельно. Вот два простых рецепта натуральных спреев, которые помогут вернуть вашим локонам жизнь!

Домашний спрей для укрепления волос

Смешайте 250 мл отвара аптечной ромашки, 20 капель льняного масла и 5 капель любого эфирного масла. Перелейте смесь в емкость с удобным дозатором и храните не более месяца. Опрыскивайте сухие пряди 2-3 раза в день, и вскоре вы заметите, как ваши локоны стали сильнее и приобрели здоровый блеск.

Спрей для очень сухих волос

Приготовьте раствор из 15 мл минеральной воды, 2 столовых ложек лимонного сока и 10 капель любого эфирного масла. Такой спрей можно хранить не более 1 недели. Используйте его два раза в день: этого будет достаточно для интенсивного увлажнения локонов и придания им мягкости и шелковистости.

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