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Как подтянуть грудь без пластики: простая техника 0 226

Люблю!
Дата публикации: 21.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как подтянуть грудь без пластики: простая техника

Голливудский фитнес-гуру Саймон Уотерсон считает, что правильная осанка — это ключ к красивой женской груди. Ознакомься с комплексом простых упражнений, который может стать альтернативой пластической хирургии.

 

Саймон Уотерсон — известное имя в Голливуде. Он работал над созданием идеального тела Дэниела Крейга, сыгравшего Джеймса Бонда, и помогал Холли Берри подготовиться к съемкам в одной из частей «бондиады».

Перед съемками в фильме «Умри, но ней сейчас» Уотерсон предложил Берри простую зарядку, благодаря которой ее бюст выглядел великолепно в оранжевом бикини. Прежде чем записываться на прием к пластическому хирургу, попробуй подтянуть бюст с помощью простого комплекса упражнений от этого голливудского тренера. Главное правило Саймона: упругая и пышная грудь достигается благодаря идеальной осанке.

Комплекс упражнений для подтяжки груди от голливудского тренера:

1. Сделай 3 подхода по 10 отжиманий, расставив руки на ширине плеч.

2. Сложи ладони на уровне груди, а локти разведи в стороны. Сжимай ладони изо всех сил, чтобы почувствовать напряжение в груди. Задержись в этом положении на 10 секунд, затем расслабься. Повтори упражнение 30 раз.

3. Поставь ноги на ширине плеч, а руки разведи в стороны, чтобы ладони смотрели вниз. Напрягая каждую руку, энергично поворачивай ладони к потолку. Если чувствуешь напряжение в мышцах груди и плечах, значит, упражнение выполняется правильно. Сделай 4 подхода по 25 поворотов. Это упражнение не только подтягивает грудь, но и помогает убрать обвисшие «уши» с внутренней стороны плеча.

4. Это упражнение обычно выполняют на тренажере, но его можно сделать и дома. Согни руки и прижми локти к бокам. Сожми ладони в кулаки и начинай разводить и сводить руки с усилием. Для увеличения нагрузки можешь взять в каждую руку по бутылке с водой. Сделай 4 подхода по 25 раз.

Уделяй этому комплексу упражнений по 10 минут в день, и вскоре заметишь, как грудь подтянулась, стала более эффектной и сексуальной.

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