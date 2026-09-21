Старшему сыну Максима Виторгана Даниилу исполнилось 26 лет. По этому случаю актёр сделал редкое исключение и рассказал о наследнике, который отслужил в армии, знает два иностранных языка и уже несколько лет самостоятельно живёт за границей.

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Максим Виторган редко посвящает публику в подробности жизни своих детей. Однако 19 сентября у актёра появился особый повод рассказать о старшем сыне — Даниил отметил 26-летие.

Виторган не стал скрывать отцовской гордости. По его словам, сын успел отслужить в двух армиях, продолжает учиться и работать, а также освоил два иностранных языка.

Максим Виторган с детьми

«Похоже, может выучиться вообще чему угодно. Даже тому, как быть счастливым. Рад за него. И горд. Мой сын», — написал актёр, поздравляя Даниила с днём рождения.

Даниил родился в отношениях Максима Виторгана с актрисой Московского театра юного зрителя Викторией Верберг. У бывших супругов двое общих детей — Даниил и его старшая сестра Полина.

Последние несколько лет брат и сестра живут в Израиле. По словам Виторгана, дети сумели адаптироваться к жизни в другой стране и построить самостоятельную жизнь.

Виктория Верберг с детьми

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Ранее актёр уже рассказывал о старшем сыне, называя его высоким красавцем и атлетом. По словам отца, Даниил занимается спортом, работает и учится. Виторган также отмечал самостоятельность и немногословность сына.

Помимо Даниила и Полины, у актёра есть младший сын Платон, родившийся в браке с Ксенией Собчак. В ноябре 2026 года мальчику исполнится десять лет. Он носит двойную фамилию — Виторган-Собчак.

Платон также изучает несколько языков, а его высказывания время от времени становятся поводом для публикаций в соцсетях его матери. Однажды на просьбу Собчак принести ей кофе в постель мальчик ответил: «Запомни раз и навсегда: я не твой официант!»

Несмотря на известность семьи, старшие дети Максима Виторгана ведут довольно закрытую жизнь. Однако в день рождения Даниила актёр решил сделать исключение и публично признался, что гордится тем, каким самостоятельным человеком стал его сын.