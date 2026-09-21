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Невролог назвал фрукт, который стоит добавить в рацион после 50 лет 0 134

Люблю!
Дата публикации: 21.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Женщина лет 50 с фруктами

ChatGPT

Когда речь заходит о продуктах для мозга, обычно первыми вспоминают ягоды. Однако невролог Милл Этьен советует людям старше 50 лет обратить внимание на другой продукт — гранат.

По словам специалиста, гранат может стать полезной частью рациона для поддержания здоровья мозга и когнитивных функций с возрастом.

Невролог Милл Этьен рассказал изданию Parade, что гранат отличается высоким содержанием полифенолов — растительных соединений с антиоксидантными свойствами.

Они помогают организму противостоять окислительному стрессу и воспалительным процессам. Эти механизмы имеют значение для здоровья клеток организма, в том числе клеток нервной системы.

При этом специалисты подчёркивают: рассчитывать на один «чудо-продукт» не стоит. Для здоровья мозга гораздо важнее разнообразный рацион с достаточным количеством растительной пищи.

Что ещё добавить в меню

Невролог Шей Датта обращает внимание на флавоноиды — растительные соединения, содержащиеся в ягодах и ряде других продуктов.

Кроме граната, в рацион можно включать тёмный виноград, цитрусовые, различные ягоды и авокадо. Эти продукты содержат антиоксиданты и другие растительные соединения, а авокадо также является источником ненасыщенных жиров.

Главный принцип — разнообразие. Разные фрукты, ягоды, овощи и другие растительные продукты обеспечивают организм различными питательными веществами, поэтому специалисты рекомендуют не делать ставку исключительно на гранат или любой другой отдельный продукт.

После 50 лет гранат может стать полезным дополнением к привычному меню благодаря содержащимся в нём полифенолам. Но поддержание здоровья мозга зависит от рациона в целом, а не от одного продукта: разнообразное питание, богатое растительной пищей, остаётся более разумной стратегией.

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#питание #мозг #здоровье #ягоды
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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