Долговечная краска

В процессе работы с различными масляными красками и эмалями я заметил, что стойкость пигментов цветных масляных красок и эмалей достаточно низкая. Со временем они выцветают и выгорают.

Существует бюджетный способ самостоятельно изготовить эмаль или краску, которая не выгорит на протяжении 10–15 лет, даже при разрушении красочной пленки. Для этого нужно взять любую белую неводную краску или эмаль и смешать с художественной масляной краской, используемой в живописи. Этот вид красок обладает повышенной цвето- и светостойкостью, а качество пигментов в них превосходное.

Смешивать белую краску с художественной удобно следующим образом: выдавите нужное количество цветной масляной краски в небольшую емкость и тщательно размешайте в пропорции 1:1 с олифой или растворителем (в зависимости от того, что колеруется - масляная краска или эмаль). Постепенно, перемешивая и вливая цветной концентрат в белую основу, создайте требуемый оттенок.

Стоимость тюбика художественной масляной краски объемом 50 мл невысокая. С его помощью можно колеровать 3–5 л масляной краски или эмали для получения яркого цвета. Однако темные и насыщенные оттенки этим способом изготовить не получится.

Добавление художественных пигментов в строительные эмали и масляные краски немного замедляет их высыхание, но это не влияет на прочность покрытия.

Как намагнитить отвертки

Вкручивать и выкручивать винтики удобнее намагниченными отвертками. Чтобы они всегда были намагничены, можно сделать специальную подставку.

Приклейте круглый магнит к днищу пустой консервной банки с помощью термопистолета - и подставка готова! Держите отвертки в подставке, и винтики при работе будут надежно к ним примагничиваться, не придется поддерживать их пальцами.

Эту подставку можно использовать и по-другому: на перевернутую вверх дном банку удобно складывать мелкие металлические детальки при ремонте техники. Благодаря магниту ни одна деталь не потеряется.

Кондиционер без недостатков

Выносные блоки кондиционеров имеют недостаток: капли с сливных трубок падают, стуча по карнизам, окнам и головам прохожих. Чтобы капли не долетали до земли, прицепите к сливной трубке «хвост» из ниток и тонкой проволоки. Толщина «хвоста» должна быть достаточной, чтобы впитывать всю воду, затем плавно уменьшаться (в конце - одна тонкая нить). С конца тонкой нити мелкие капли летят медленно и почти сразу испаряются. Проволока не позволяет «хвосту» наматываться на трубку при ветре. Длина «хвоста» - около 10–40 см. Это приспособление успешно избавляет от недостатков кондиционера.

Удобный держатель для инструмента

В гараже у друга я увидел интересную идею: самодельный держатель для различных инструментов, сделанный из полосы алюминия. Не знаю, для чего такая полоса используется в производстве, но она доступна многим, кто любит мастерить. Ширина полосы - 1-2 см, толщина - 2–4 мм. Держатель можно сделать любой длины.

Полосу сгибают пассатижами в виде угловатой змейки, состоящей из отсеков под инструменты и промежутков для крепления к стене. Затем в промежутках сверлят отверстия и фиксируют приспособление на постоянное место с помощью шурупов или гвоздей.

Выбираем герметик

При возведении деревянной постройки избежать небольших щелей не получится. Чтобы не допускать потери тепла и проникновения сырости, такие щели заделывают строительным герметиком. Однако выбрать качественный герметик не так просто.

При выборе герметика для дерева нужно узнать, способен ли он растягиваться и деформироваться без трещин и сломов. Это важно, ведь деревянные дома постепенно дают усадку. Также стоит обратить внимание на эстетичность и ровную поверхность шва, особенно если стены не будут ничем закрыты. Не забудьте узнать, меняет ли герметик со временем цвет и как именно - цвет должен гармонировать с цветом дерева.

Чтобы плитка не треснула

Перед въездом в квартиру в новостройке мы сделали ремонт: поклеили обои, заменили краны на кухне, облицевали керамической плиткой стену около мойки. Однако через полтора месяца треснули 4 плитки! Мы проверяли каждую перед укладкой, и мастер-плиточник был хорошим специалистом.

Я позвонила в строительную фирму за консультацией и узнала, что причина - в естественной усадке дома. Чтобы избежать разрушения настенной плитки, лучше класть плитку не сразу, а спустя несколько месяцев или даже лет после окончания строительства. Также можно использовать эластичный клей, но стопроцентной гарантии, что плитки выдержат усадку, нет. Надеюсь, что мой опыт поможет кому-то избежать бесполезной траты денег, времени и нервов.