Беременные женщины, имеющие домашних животных, часто задаются вопросом о необходимости ограничения общения с ними. Соблюдая несколько простых правил, вы можете избежать проблем как во время беременности, так и после рождения ребенка.

На что обратить внимание

Важно содержать домашних животных в чистоте, чтобы они не представляли опасности для беременной и плода. Кошки и собаки должны быть привиты и обработаны от паразитов. Также необходимо тщательно мыть руки после контакта с животными, чтобы избежать попадания бактерий в организм при приготовлении или потреблении пищи.

Будьте осторожны при контакте с кошками

При взаимодействии с кошками следует соблюдать особые гигиенические нормы. В их испражнениях могут содержаться возбудители токсоплазмоза, который представляет опасность для матери и плода. Последствия токсоплазмоза могут включать выкидыш или серьезные нарушения в развитии мозга ребенка. Симптомы токсоплазмоза схожи с гриппом. Большинство людей, имеющих кошек, уже перенесли токсоплазмоз и обладают иммунитетом к инфекции. Если вы не уверены в наличии иммунитета, рекомендуется сдать анализ на антитела. В случае отсутствия иммунитета, гигиену кошачьего туалета лучше доверить кому-то из близких. Если во время беременности произошло инфицирование токсоплазмозом, необходимо пройти курс антибиотиков, который должен длиться не менее четырех недель для полного уничтожения возбудителей.

Как приучить животных к новорожденному

Появление в семье новорожденного ребенка означает большие изменения для домашних животных. Их нужно подготовить к этому событию, чтобы избежать ревности. Уже во время беременности дайте животным возможность исследовать комнату, мебель и игрушки малыша. Однако не оставляйте кошку или собаку одних в детской комнате, особенно когда родится ребенок. Лучше заранее приучить животных к определенным правилам, чтобы избежать сложностей в будущем.

Пока вы с малышом находитесь в больнице, папа может взять пеленку или предмет одежды ребенка, чтобы животные могли познакомиться с его запахом и принять его как нового члена семьи.

После рождения малыша старайтесь уделять внимание животным. Хвалите их и вовлекайте в повседневные дела и совместные прогулки, чтобы избежать проблем с поведением, вызванных ревностью.



Недавние исследования шведских ученых подтверждают положительное влияние домашних животных на детей. Если ребенок растет в семье с животными, риск развития аллергии снижается на 80 %!