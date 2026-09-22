Какие игрушки и мультфильмы могут оказать негативное влияние на развитие ребенка? Психолог рассказывает о типах контента, от которых стоит оберегать детей, и их потенциальной опасности.

Как определить проблемы с психикой у ребенка

Для начала важно понять, по каким признакам можно заметить, что с психическим состоянием ребенка что-то не так. Прежде всего, это изменение его настроения и реакций на обычные жизненные ситуации.

1. Повышенная тревожность

Ребенок начинает задавать множество вопросов о том, не случится ли чего-то плохого с ним или с родителями в различных ситуациях, например, если пойдет дождь или он не помоет руки. Появляются страхи, которых раньше не было.

2. Повышенная раздражительность

Срывы на "ровном месте", слезы, хлопанье дверями.

3. Антисоциальное поведение

Драки в школе и детском саду, действия, нарушающие закон (ребенок может этого не осознавать, но об этом будет сказано позже), отказ ходить в школу.

4. Подавленность, замкнутость

Ничто не радует, ребенок лежит на кровати и смотрит в одну точку.

5. Аутоагрессия

Самоповреждающее поведение — выдергивание волос, порезы на руках и ногах, отказ мыться и менять одежду.

Если вы замечаете у своего ребенка такие изменения в поведении, и они не проходят за два-три дня, а даже усиливаются, важно разобраться в причинах. Они могут быть различными. В этой статье мы обратим внимание на то, на что многие современные родители не обращают внимания, считая это естественной и безопасной частью жизни детей — Интернету. Многие вещи, наносящие вред психическому развитию детей, приходят именно оттуда. Давайте разберемся, как это происходит.

Игры для старшей возрастной категории

Большинство игр, сериалов и фильмов с черным юмором, насилием и сексуальными сценами предназначены для старших подростков (от 16-18 лет) и взрослых. Подростковый возраст — это время переосмысления ценностей общества и семьи, ощущения себя отдельной личностью, объединения с сверстниками.

Такой контент воспринимается подростками без особого влияния на формирование их личности. Это скорее инфоповод для обсуждения, который можно обсудить, осудить или просто посмеяться и забыть.

Однако, что происходит, когда тот же контент видят дети другой возрастной категории? В возрасте от 6,5 до 11 лет ребенку важно ощущать себя успешным и умелым. В этом возрасте учитель становится авторитетом и значимой личностью. Родители ожидают, что основным будет желание учиться, а важным человеком — педагог.

Если ребенок младшего школьного возраста погружается в контент, предназначенный для подростков, который отрицает важность учебы, то он может воспринимать это буквально как призыв к действию. Это может привести к отказам ходить в школу и странным для этого возраста заявлениям, например: "Вы меня никогда не понимаете, и я выйду в окно" — это один из шаблонов поведения в современной подростковой субкультуре, транслируемый в некоторых сообществах.

В возрасте от 4 до 6,5 лет происходит освоение ролей. Например, небезызвестный сериал "Игра в кальмара". Подростки могут воспринимать его как обычный сериал, но дети 5-7 лет видят игру, где кто-то должен умереть за деньги. Это подается почти как игра, но смысл меняется.

Мы тоже играли в войнушки в детстве, а более младшее поколение в "Звездные войны" и Человека-паука против Зеленого гоблина. В этих играх усваивался архетипический посыл: добро побеждает зло. В "Игре в кальмара" посыл совершенно другой: важно, чтобы было много денег, и ради этого можно убить.

Восприятие "Игры в кальмара" несколькими мальчиками, посмотревшими этот сериал в 10 лет, подтолкнуло их в 11 стать зачинщиками травли одноклассников. Их объяснение: "А они слабые, значит — ничтожества, а мы сильные — значит, будем их гнобить, пока они не станут сильными". Вот такие выводы.

Игры с сексуальным содержанием

Многие дети 6-8 лет воспринимают как игру съемку себя или частей тела в обнаженном виде и выкладывание этих фотографий в соцсети. Это поведение шокирует родителей, которые видят в нем сексуальную направленность. Для детей же это просто игра, так как они видят это в сети и "овладевают популярным навыком".

Станет ли это травматическим переживанием, во многом зависит от адекватной реакции родителей на это событие. В идеале важно спокойно объяснить, что в обществе так делать не просто не принято, но и законом запрещено.

Игры со сценами насилия

Просмотр, рисование, увлечение роликами и рисунками, где показаны раны на теле, кровь, насилие, особенно когда это изображено очень реалистично или гипертрофированно, может негативно сказаться на психике ребенка.

Благодаря таким играм и мультфильмам дети постепенно привыкают к идее, что повреждать тело — это хорошо, красиво и модно. В дальнейшем они могут начать применять это к себе, и очень сложно будет переубедить их в том, что это ненормально. То, что дается в игровой форме, всегда впитывается психикой глубоко и воспринимается некритично.

Как защитить своего ребенка

Если вы думаете, что все вышеописанное происходит только с детьми из неблагополучных семей — вы ошибаетесь. Травмирование контентом может произойти с любым ребенком до 10 лет, в семье которого существуют две тенденции:

- Неконтролируемый доступ в интернет без функции "Родительский контроль".

- Отсутствие обсуждения с детьми того, что они смотрят и во что играют.

В современных реалиях важно помнить, что ценностный уровень формируется, а не возникает автоматически. Необходимо учитывать особенности восприятия и развития детей на разных возрастных этапах. В противном случае мы будем сталкиваться с серьезными нарушениями в психике детей.