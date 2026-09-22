Небольшая горсть тыквенных семечек может стать полезным дополнением к ежедневному рациону. Они содержат белок, ненасыщенные жиры, магний и цинк. Однако увлекаться таким перекусом не стоит: семечки довольно калорийны, а большие порции способны вызвать проблемы с пищеварением.

Тыквенные семечки ценят за высокую питательность. Примерно в 30 граммах продукта содержатся растительный белок, жиры и ряд важных минералов.

Специалисты, на которых ссылается Real Simple, рассказали, какие изменения могут быть связаны с регулярным употреблением тыквенных семечек.

Помогают дольше оставаться сытым

Порция весом около 30 граммов содержит примерно 9 граммов растительного белка, а также жиры и клетчатку. Благодаря этому семечки могут надолго сохранять чувство сытости и стать альтернативой менее питательным перекусам.

Однако важно учитывать их высокую энергетическую ценность: небольшая порция содержит около 160–170 килокалорий.

Содержат много магния

Тыквенные семечки являются хорошим источником магния — минерала, который необходим для нормальной работы нервной системы и мышц, а также участвует во множестве процессов в организме.

Кроме того, семечки содержат аминокислоту триптофан, участвующую в синтезе серотонина и мелатонина. Поэтому их можно включать в сбалансированный рацион, направленный на поддержание нормальной работы нервной системы и сна.

Полезны для кожи и волос

Ещё одно ценное вещество в составе тыквенных семечек — цинк. Он участвует в работе иммунной системы, процессах заживления и обновления тканей.

Поэтому достаточное поступление цинка с пищей важно в том числе для нормального состояния кожи и волос.

Могут поддерживать здоровье сердца

Тыквенные семечки содержат ненасыщенные жиры и фитостеролы. Последние способны уменьшать всасывание холестерина в кишечнике.

Однако рассматривать семечки как самостоятельное средство профилактики сердечно-сосудистых заболеваний не следует. Значение имеет весь рацион, а также образ жизни человека.

Когда семечки могут навредить

Главная проблема — количество. Из-за высокой калорийности привычка бесконтрольно есть семечки, например во время просмотра телевизора, способна заметно увеличить общую калорийность рациона.

Большие порции также могут вызвать неприятные ощущения со стороны пищеварительной системы — вздутие, тяжесть и дискомфорт, особенно у людей, которые не привыкли к большому количеству клетчатки.

Отдельный вопрос — семечки в кожуре. Постоянно разгрызать твёрдую оболочку зубами не стоит из-за риска повреждения эмали. Более удобным вариантом будут очищенные ядра.

Сколько можно есть

В качестве умеренной ежедневной порции обычно называют небольшую горсть семечек. В исходном материале приводится ориентир в 30–50 граммов в день.

Лучше выбирать несолёные семечки и учитывать их в общей калорийности рациона. Их можно добавлять в каши, салаты, супы или употреблять отдельно.

При заболеваниях желудочно-кишечного тракта и других состояниях, требующих специальной диеты, количество семечек лучше обсудить с врачом.

Тыквенные семечки могут обеспечить организм белком, магнием, цинком и ненасыщенными жирами, но принцип «чем больше, тем полезнее» здесь не работает. Небольшая порция может стать хорошим дополнением к рациону, тогда как чрезмерное увлечение семечками добавит лишние калории и способно вызвать дискомфорт в желудке.