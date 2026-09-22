С переходом на удаленку дом стал не только местом для восстановления сил, но и офисом. Важно уметь переключаться с рабочих задач на отдых. Создание особого места для личной практики поможет восстановить ресурс и наполниться энергией.

Сделай пространство постоянным

Для создания такого пространства не обязательно иметь отдельную комнату. Достаточно небольшого места размером с коврик для йоги в спальне или гостиной. Пройдись по комнате и почувствуй, где ты ощущаешь себя спокойнее всего, именно там и размести коврик.

Используй регулярно

Закрепи это место своим постоянством. Сначала работай над созданием личного места силы, а затем оно начнет работать на тебя. Главное — не превращать этот уголок в музей, который ты будешь показывать только друзьям, а действительно использовать его для практики.

Сделай пространство вдохновляющим

Размести здесь изображения мест на планете, которые ты любишь и где чувствуешь себя счастливо. Добавь фотографии людей, которыми восхищаешься, будь то инструктор йоги, наставники или знакомые, чьи качества являются для тебя ориентиром. Не забудь повесить и свою фотографию.

Добавь элементы всех стихий

Наши тела, как и все на планете, содержат в своей структуре базовые элементы: землю, огонь, воду, воздух и эфир. Размести в своем пространстве свечу как символ огня, поставь стакан с водой или вазу с цветами, добавь диффузор с любимым ароматом (воздух и эфир). В качестве символа земли используй веточку дерева, немного соли или горсточку земли. Не забывай проветривать помещение, чтобы в нем было свежо!

Подготовь материалы для практики

Независимо от того, какую практику ты выберешь (йога, растяжка, медитация), пусть здесь лежат книги с упражнениями и удобная подставка для планшета или телефона, с которого ты читаешь, смотришь или слушаешь уроки. Даже в те утренние моменты, когда начать практику особенно сложно, ты можешь просто изучать эти материалы и незаметно для себя начать практиковать.