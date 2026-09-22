Если ваше лицо выглядит отечным, а ноги не помещаются в обувь, стоит разобраться, как избавиться от отеков и предотвратить их появление. В нашем материале представлены проверенные рекомендации косметолога.

Каждый из нас когда-либо сталкивался с отеками, например, после вечеринки, слез или долгого дня на ногах, а также из-за употребления соленых продуктов. Мы расскажем, как быстро избавиться от отеков, но если отечность стала постоянной, лучше обратиться к врачу. Задержка жидкости может быть связана с серьезными заболеваниями, и в таких случаях нужно бороться не с отеками, а с их причиной.

Что такое отек

Перед тем как избавиться от отеков, важно понять, что они представляют собой. По сути, это скопление жидкости в межклеточном пространстве. Чаще всего это общая проблема организма, проявляющаяся в разных местах с разной выраженностью.

Многие думают, что вопрос, как избавиться от отеков в домашних условиях, актуален только для тех, кто выпил много воды, съел слишком много соленого или употребил алкоголь. На самом деле это лишь верхушка айсберга. Существуют два типа причин, приводящих к скоплению жидкости в клетках:

скрытые (мало кто знает, что они приводят к отекам);

явные (те, о которых знают почти все).

Важно разобраться в причинах отеков, чтобы понимать, что они не всегда безобидны и могут быть связаны с нарушениями в работе организма, а не только с нашими действиями. После этого мы выясним, как избавиться от отека после сна, избытка соленой пищи или алкоголя.

Почему возникают отеки: самые частые причины

К скрытым причинам отеков относятся:

синдром "компьютерная шея";

Современную жизнь невозможно представить без гаджетов. Обратите внимание на положение шеи, когда вы используете телефон или планшет: она часто находится в полусогнутом состоянии, что приводит к спазму мышц и застою жидкости.

метаболический синдром;

Это нарушение обмена веществ, проявляющееся абдоминальным ожирением, повышением глюкозы в крови и другими симптомами. Если вы хотите избавиться от отеков, стоит проверить уровень сахара и холестерина.

половые гормоны;

Эстрогены и пролактин могут вызывать задержку натрия и жидкости. У многих вопрос, как избавиться от отеков, возникает перед месячными.

заболевания эндокринной системы (гипотиреоз, сахарный диабет);

болезни почек, сердечно-сосудистой системы;

неправильно подобранные косметологические процедуры.

Явные причины зависят от образа жизни:

преобладание соленой и острой пищи;

неправильный питьевой режим;

злоупотребление углеводами или белковой пищей;

стресс;

хронический недосып;

малоподвижный образ жизни;

неправильно подобранная подушка для сна.

Итак, что же делать, если вы проснулись с отеками? Есть несколько способов привести лицо в порядок.

Как избавиться от отеков в домашних условиях

1. Избавляемся от отеков круговыми движениями головой

Чтобы убрать опухлость лица, размять мышцы шеи. Движения должны быть плавными и неспешными, старайтесь прорисовывать головой восьмерку.

2. Избавляемся от отеков легким самомассажем

Руками совершайте мягкие поглаживающие движения от головы к плечам. Это помогает разогнать застой лимфы.

3. Избавляемся от отеков прыжками на месте

Эти упражнения улучшают ток лимфы и выводят лишнюю жидкость. Выполняйте их натощак, поднимаясь на носочки.

4. Избавляемся от отеков водой с лимоном

Начните утро со стакана воды с лимонным соком. Это улучшает обменные процессы в организме.

5. Избавляемся от отеков с помощью упражнения "Тараканчик"

Ложитесь на спину, поднимайте руки и ноги и совершайте неспешные подергивающие движения.

6. Избавляемся от отеков массажем зоны вокруг глаз

Совершайте легкие похлопывающие движения по направлению от виска к носу.

7. Избавляемся от отеков с помощью патчей под глаза

Используйте патчи с лимфо- и венотониками, нанося их на 10-15 минут.

8. Избавляемся от отеков с помощью крема для глаз

Используйте крем, специально предназначенный для зоны вокруг глаз, чтобы избежать усиления отечности.

9. Избавляемся от отеков контрастным умыванием

Прикладывайте к лицу полотенца, смоченные в горячей и холодной воде.

10. Избавляемся от отеков свежим воздухом

Обеспечьте хорошую вентиляцию в помещении и гуляйте на свежем воздухе.

Важно помнить, что если перечисленные способы не помогают и отеки появляются часто, стоит обратиться к врачу. Это может быть сигналом о проблемах со здоровьем. Прислушивайтесь к своему организму и будьте здоровы!

Профилактика отеков

Чтобы избежать отеков, старайтесь больше двигаться и делать легкую гимнастику для ног. Не сидите нога на ногу, поднимайте ноги и выбирайте удобную одежду.

Бросьте курить, так как это негативно влияет на сосуды и кровообращение.

Правильно питайтесь, избегая избытка соленых и сладких продуктов, и употребляйте достаточное количество белка.

Если у вас возникают отеки при беременности, проконсультируйтесь с врачом. Не используйте народные методы без совета специалиста.

Чтобы избежать отеков от слез, старайтесь не тереть глаза и используйте наши лайфхаки, особенно контрастные умывания.