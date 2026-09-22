Знакомая ситуация: после обеда глаза начинают закрываться, мысли путаются, а до конца рабочего дня ещё далеко. Три специалиста по питанию сходятся в одном: бороться с таким состоянием лучше не очередной чашкой кофе или сладостями, а правильно составленным рационом.

Послеобеденный спад энергии знаком многим. Примерно в середине дня появляется сонливость, становится труднее сосредоточиться, а привычные задачи требуют заметно больше усилий. Одной из причин такого состояния может быть то, что и когда мы едим, пишет Real Simple.

Диетологи Ли Коттон, Челси Амер и Эми Гудсон независимо друг от друга пришли к похожему совету: питание в течение дня должно быть регулярным и сбалансированным.

Не доводите себя до сильного голода

Ли Коттон рекомендует начинать день с завтрака и не устраивать слишком больших перерывов между приёмами пищи. Организму необходимо регулярно получать питательные вещества, чтобы поддерживать работоспособность и концентрацию.

При этом значение имеет не только количество еды. Челси Амер советует сочетать в завтраке и обеде белок, богатые клетчаткой углеводы и полезные жиры. Такая пища переваривается дольше и помогает избежать резких колебаний уровня глюкозы в крови, после которых и может возникать ощущение упадка сил.

Эми Гудсон особенно выделяет белок. По её рекомендации, в основном приёме пищи стоит ориентироваться примерно на 30 граммов белка. Его источниками могут быть яйца, молочные продукты, нежирное мясо и другие богатые белком продукты.

Перекусите до того, как силы закончатся

Если вы уже знаете, что примерно в три часа дня вас обычно начинает клонить в сон, специалисты советуют не дожидаться этого момента.

Небольшой перекус можно устроить заранее. Хороший вариант — сочетание белка и клетчатки: например, йогурт с ягодами, творог с цельнозерновыми крекерами или фрукт вместе с продуктом, содержащим белок.

А вот привычка спасаться конфетой, шоколадкой или другой сладостью может дать лишь кратковременный эффект. Поэтому специалисты рекомендуют выбирать более сбалансированный перекус, который позволяет дольше сохранять сытость и работоспособность.

Иногда дело вовсе не в еде

Послеобеденная усталость не всегда связана исключительно с рационом. Свою роль могут играть недостаток сна, малоподвижность и нехватка жидкости.

По словам Коттон, даже лёгкое обезвоживание способно усиливать чувство усталости и мешать концентрации. Поэтому в течение рабочего дня стоит помнить о воде.

Ещё один простой способ взбодриться — ненадолго встать из-за стола. Даже короткая прогулка или несколько минут движения помогают переключиться и могут уменьшить ощущение сонливости.

Таким образом, секрет бодрости после обеда оказался довольно простым: не ждать, пока организм потребует срочной «подзарядки», а обеспечить ему стабильное поступление энергии в течение всего дня. Регулярные приёмы пищи, белок, клетчатка, достаточное количество воды и немного движения могут оказаться полезнее привычной попытки прогнать сонливость сладким или кофе.