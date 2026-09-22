Когда суставы болят или отекают, естественная реакция — меньше двигаться, принять обезболивающее и подождать, пока неприятные ощущения пройдут. Однако ревматологи предупреждают: некоторые привычные способы справляться с болью способны не помочь, а, наоборот, усугубить проблему, передает EatingWell.

Ошибка № 1. Полностью отказываться от движения

Когда болят колени или ноют лодыжки, хочется дать им полный покой. Но специалисты считают, что длительное отсутствие физической активности может только ухудшить состояние.

Даже легкие упражнения и растяжка способствуют кровообращению и помогают поддерживать здоровье суставов. Кроме того, мышцы вокруг сустава выполняют роль своеобразных амортизаторов. При недостатке движения они ослабевают, и нагрузка на сам сустав увеличивается.

Так может возникнуть замкнутый круг: человек меньше двигается из-за боли, мышцы становятся слабее, суставы — менее подвижными, боль усиливается, а желание двигаться уменьшается еще больше.

При этом нагрузку следует подбирать с учетом состояния человека и постепенно увеличивать ее продолжительность и интенсивность.

Ошибка № 2. Постоянно полагаться на обезболивающие

Ибупрофен, напроксен и другие нестероидные противовоспалительные препараты могут быстро уменьшить боль и скованность. Однако специалисты предостерегают от их бесконтрольного длительного применения.

По словам ревматолога Сиддхарта Тамбара, продолжительный прием таких препаратов повышает риск побочных эффектов со стороны желудочно-кишечного тракта, печени и сердечно-сосудистой системы, а также риск кровотечений.

Кроме того, обезболивание может маскировать проблему, не устраняя причину боли — например, хроническое воспаление, нестабильность сустава или неврологические нарушения.

Ошибка № 3. Игнорировать боль и отеки

Еще одна распространенная стратегия — надеяться, что все пройдет само. Но откладывать обращение к врачу при появлении боли, скованности или припухлости суставов может быть опасно.

Ранняя диагностика позволяет выяснить причину симптомов и своевременно начать лечение. Особенно это важно при ревматоидном артрите, который способен привести к необратимому повреждению суставов.

По словам ревматолога Грегга Сильвермана, лечение, начатое в первые месяцы заболевания, может дать лучший результат, чем та же терапия, начатая спустя год.

Ошибка № 4. Надеяться на БАДы вместо лечения

Глюкозамин, хондроитин, коллаген и куркуму часто рекламируют как средства для здоровья суставов. Однако доказательность у таких добавок различается.

В частности, в рекомендациях Американского колледжа ревматологии не советуют использовать глюкозамин при остеоартрите. Куркума и коллаген сами по себе не обязательно вредны, однако пищевые добавки не должны заменять методы лечения с более убедительной доказательной базой.

В зависимости от причины боли это могут быть физические упражнения, укрепление мышц, назначенные врачом лекарства или другие виды терапии.

Что действительно может помочь суставам

Специалисты рекомендуют регулярно двигаться и уделять внимание силовым упражнениям, отказаться от курения и придерживаться полноценного рациона. В качестве одного из вариантов питания упоминается средиземноморский тип рациона — с рыбой, овощами, бобовыми, орехами, оливковым маслом и минимальным количеством сильно переработанных продуктов.

И главное — не затягивать с обращением к врачу, если появились стойкая боль, скованность или отек сустава. Универсального средства от всех проблем с суставами не существует: тактика зависит от причины симптомов.

Для суставов опасны две крайности — полностью прекратить двигаться и пытаться заглушить симптомы, не выясняя их причину. Умеренная активность, сильные мышцы и своевременная диагностика могут оказаться гораздо полезнее, чем длительный покой или надежда на «чудодейственную» добавку.