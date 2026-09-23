Некоторые товары мы покупаем под влиянием рекламы или советов знакомых, но не всегда остаемся довольны. Рассмотрим, от каких покупок стоит воздержаться.

Бумажные полотенца

Это действительно удобный продукт. С их помощью легко убрать любую жидкость, жир или еду с поверхности. Однако, более экономичным вариантом будут многоразовые салфетки или старая ветошь. Кроме того, это экологично, так как даже если полотенца сделаны из вторсырья, они все равно упакованы в целлофан или пленку.

Бульонные кубики

Продукты, которые сокращают время приготовления, не всегда полезны. Например, в концентрированных бульонных кубиках нет настоящего мяса, зато много вредных добавок и усилителей вкуса. Чтобы сэкономить, лучше сварить большую кастрюлю мясного бульона, разлить его по контейнерам и заморозить.

Абонемент в спортзал, который не используется

Каждый из нас сталкивался с такой покупкой: купили абонемент, но потом энтузиазм пропал. Если хотите начать заниматься спортом, попробуйте сначала бесплатные варианты: ходьбу, бег или езду на велосипеде. А когда здоровый образ жизни станет привычкой, можно приобрести абонемент в фитнес-клуб.

Одежда, требующая особого ухода

Деликатные ткани, такие как шелк и шерсть, требуют специального ухода. Для некоторых вещей предусмотрена только сухая чистка или стирка с использованием специальных порошков. Если не следовать рекомендациям производителей, одежда быстро потеряет свой вид. Если вы не готовы тратить деньги на химчистку, лучше избегать таких покупок.

Кухонные гаджеты

Приспособления, обещающие упростить процесс готовки, часто оказываются бесполезными. Подумайте, сколько раз в году вы используете отделитель желтка от белка или фигурный нож для овощей? Для нарезки вполне подойдет обычный нож, а белок можно отделить с помощью пластиковой бутылки.

Курсы, обещающие быстрый результат

Конечно, заманчиво выучить английский язык за три недели или научиться скорочтению за три дня. Но не стоит расстраиваться, если результат не будет достигнут. Проблема не в вас, а в нереалистичных сроках. Лучше инвестировать в образование с методикой, основанной на постепенном освоении информации.

Экотовары

Товары с приставкой «Эко» часто стоят в 2-3 раза дороже, но по сути могут содержать те же вредные добавки. Внимательно читайте этикетки и выбирайте продукты с понятным и прозрачным составом. Вместо бытовой химии можно использовать народные средства, такие как уксус, лимонная кислота, хозяйственное мыло и горчичный порошок.