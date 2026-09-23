С возрастом иммунитет не просто становится «слабее» — изменения гораздо сложнее. Организм может медленнее реагировать на новые инфекции и дольше восстанавливаться, одновременно поддерживая состояние скрытого хронического воспаления. Гематолог Олег Кузнецов объяснил, почему это происходит и какие изменения в анализах нельзя списывать только на возраст.

Кровь и иммунная система тесно связаны: клетки крови образуются в костном мозге, и от его работы во многом зависит способность организма противостоять заболеваниям и восстанавливаться после них.

Иммунитет не выключается — он меняется

По словам врача, утверждение о том, что с возрастом иммунитет обязательно становится слабым, слишком упрощает происходящее.

Некоторые звенья иммунной системы начинают медленнее распознавать новые угрозы и реагировать на них. Поэтому после инфекции человеку может понадобиться больше времени для восстановления.

При этом иммунная система сохраняет память о многих инфекциях, с которыми уже сталкивалась, хотя постепенно может становиться менее точной и гибкой.

Возникает своеобразный парадокс: реакция на новую угрозу может замедлиться, однако одновременно организм способен постоянно находиться в состоянии небольшой внутренней «тревоги».

Откуда появляется хроническое воспаление

В норме воспаление помогает бороться с инфекцией, а после устранения угрозы постепенно затихает. Однако иногда воспалительная реакция полностью не прекращается.

Она может оставаться слабой и практически не давать заметных симптомов, но при этом воздействовать на сосуды, обмен веществ, внутренние органы и костный мозг. Такое явление называют воспалительным старением.

Поддерживать хроническое воспаление могут курение, недостаток физической активности и сна, избыток жировой ткани, хронические заболевания и повторяющиеся инфекции.

При этом определить «возраст иммунитета» с помощью одного анализа на С-реактивный белок невозможно: этот показатель меняется по множеству причин и должен оцениваться вместе с другими данными.

Что происходит с костным мозгом

Костный мозг можно сравнить с постоянно работающим производством клеток крови. Здесь образуются эритроциты, переносящие кислород, участвующие в иммунной защите лейкоциты и отвечающие за остановку кровотечения тромбоциты.

С возрастом эта «фабрика» не прекращает работу, однако может становиться менее гибкой: одни клетки образуются активнее, другие восстанавливаются медленнее. Поэтому организму бывает сложнее быстро перестроиться после инфекции, операции или другого серьезного стресса.

Но есть важное предостережение: анемия, стойкое снижение количества лейкоцитов или тромбоцитов не являются обязательным следствием старения. Если показатели крови изменились, необходимо искать причину.

Можно ли определить возраст иммунитета по анализу крови

Одного универсального теста для этого не существует.

Общий анализ крови позволяет увидеть количество и соотношение разных клеток, однако сам по себе не показывает, насколько эффективно работает иммунная система.

Врач должен учитывать общую картину: как часто человек болеет, насколько тяжело переносит инфекции, быстро ли восстанавливается, какие хронические заболевания у него есть и как показатели крови менялись на протяжении нескольких лет.

Кроме того, отклонения в анализах могут объясняться вовсе не возрастом. Среди возможных причин — дефицит железа или витамина B12, инфекции, прием некоторых лекарств, заболевания щитовидной железы, почек или костного мозга.

Нужно ли «поднимать» иммунитет

Идея выпить какой-либо препарат и таким образом «повысить иммунитет» слишком проста, объясняет специалист. Сначала необходимо понять, существует ли вообще нарушение и в чем именно оно заключается.

Чрезмерно активный иммунный ответ тоже нельзя считать признаком здоровья — именно такие реакции лежат в основе аллергических и аутоиммунных заболеваний.

Поддерживать нормальную работу иммунной системы помогают гораздо более привычные вещи: полноценный сон, регулярная физическая активность, сбалансированное питание и отказ от курения. А железо, витамин B12 и другие препараты следует принимать при подтвержденном дефиците, а не просто «для иммунитета».

Возраст действительно меняет работу иммунной системы и кроветворения, но далеко не каждое ухудшение анализов или самочувствия можно объяснить старением. Поэтому задача заключается не в попытках искусственно «омолодить иммунитет», а в своевременном поиске причин изменений и поддержании условий, при которых организм сможет как можно дольше работать слаженно.