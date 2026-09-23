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Как помочь ребенку справиться с боязнью темноты? 0 67

Люблю!
Дата публикации: 23.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как помочь ребенку справиться с боязнью темноты?

Многие дети в возрасте 5 лет начинают бояться темноты. Уговоры и игрушки могут не помочь, но есть методы, которые могут облегчить эту проблему.

 

Один из интересных методов избавления от страхов заключается в том, чтобы читать ребенку сказку о герое, который сталкивается с аналогичными трудностями. Это помогает ребенку понять, что он не одинок в своих страхах.

Например, можно рассказать историю о девочке по имени Яна, которая, как и ваш ребенок, боялась темноты. В этой сказке Яна делится своими страхами с мамой, и та дарит ей волшебный фонарик. Этот фонарик помогает Яне превращать чудовищ в добрых фей, когда она освещает темные углы.

Когда наступает ночь и Яна видит чудовище, она включает фонарик, и существо превращается в фею. В конце концов, все чудовища исчезают, и волшебный фонарик всегда находится рядом с ее кроватью.

После прочтения такой истории, ребенок может попросить у вас подобный фонарик. Вместе вы можете осветить все углы в комнате, и страхи постепенно уйдут. Этот ритуал может стать частью вечернего уклада, помогая ребенку чувствовать себя в безопасности.

Источник: "1000 секретов".

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