Многих женщин беспокоит вопрос о том, как справиться с косточками на ногах, которые не только выглядят неэстетично, но и вызывают дискомфорт. Возможно ли лечение, или единственный выход — операция?

Владимир Животов, врач-остеопат:

Почему косточки начинают расти

Стопы являются последним звеном в единой цепи, связывающей череп, позвоночник, таз и нижние конечности. Если у вас начали расти косточки на стопах, это может свидетельствовать о механических нарушениях в других частях тела. Поэтому недостаточно заниматься исключительно лечением стоп, так как изолированные методы не обеспечат стабильного результата.

Частой причиной роста косточек является травма копчиково-крестцовой области, которая запускает цепную реакцию: сначала изменяются тазовые кости, затем бедренные, кости голени и, наконец, стопы. На первый взгляд может показаться, что стопы и травма копчика не связаны, но на самом деле все взаимосвязано. Например, представьте моряков, которые отклонились от курса на полградуса. Проплыв 10 км, они не заметят ошибки, но через 1000 км окажутся в совершенно другом месте. Так же происходит и с нашим организмом.

Что делать нельзя

Операция по удалению косточек. Да, именно так. Любые отклонения от нормы в нашем теле направлены на поддержание равновесия. Выпирающие косточки — это дополнительная опора, которую тело выстраивало годами. Удаление этой опоры может привести к затруднениям с ходьбой. Даже если после операции стопы будут выглядеть идеально, есть вероятность, что из-за сильных болей вам будет тяжело передвигаться.

Если операция будет выполнена только на одной стопе, нагрузка на другую значительно возрастет, и в результате у вас может увеличиться размер стопы на 1-1,5 размера, так как она «распластается», и вам придется менять весь обувной гардероб.

Использование силиконовых расширителей, которые зажимаются между большим и вторым пальцем, также неэффективно.

Почему проблемы с косточками чаще возникают у женщин

Причин несколько. Во-первых, это связано с особенностями строения женского тела: связки таза у женщин менее крепкие и стабильные, чем у мужчин — они размягчаются во время беременности и растягиваются в процессе родов.

Во-вторых, длина стопы у женщин меньше, чем у мужчин, относительно общего веса и размера тела. Например, при весе 70 кг у мужчин размер ноги в среднем 43–45, а у женщин — 38–40. Таким образом, меньшая конструкция несет больший вес.

Как лечить

Первое, с чего нужно начать, — это восстановление правильного положения осевого скелета путем устранения последствий травмы копчика. После того как кости займут правильное положение, следом за ними на место встанут крестец и кости таза. Спустя некоторое время подтянутся бедренные кости и голени, и в итоге дойдет очередь до стоп.

Важно учитывать, что эффект от лечения будет зависеть от того, как давно появилась деформация. Чем раньше начнется лечение, тем быстрее удастся улучшить форму стопы. Остеопат поможет вам наслаждаться легкой и комфортной ходьбой. Даже если форма стопы не станет идеальной быстро, ноги перестанут уставать, а боли в стопах уменьшатся.

Оксана Симчук.