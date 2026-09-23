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Можно ли беременным есть чеснок: плюсы и минусы 1 50

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Дата публикации: 23.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Можно ли беременным есть чеснок: плюсы и минусы

Чеснок обладает множеством полезных свойств, но будущим мамам следует быть осторожными с его употреблением. Узнайте о пользе и вреде чеснока для беременных в этой статье.

 

Польза чеснока при беременности

Чеснок известен своими полезными свойствами, которые могут положительно сказаться на здоровье женщины в период беременности. Он содержит множество витаминов, микроэлементов и других полезных веществ, среди которых особенно выделяется фолиевая кислота — витамин, необходимый для правильного развития плода. Эта кислота не синтезируется организмом и должна поступать с пищей, а чеснок является одним из источников этого важного элемента.

Чеснок эффективно борется с вирусами, что особенно важно для беременных женщин. Регулярное употребление чеснока в небольших количествах может снизить риск простуды, которая, хотя и не наносит значительного вреда организму, может негативно сказаться на развитии плода. Кроме того, чеснок помогает предотвратить влагалищные инфекции, такие как кандидоз, который часто беспокоит беременных.

Pexels - https://www.pexels.com/ru-ru/

 

Беременным нельзя принимать многие противовирусные препараты, поэтому чеснок может стать хорошей альтернативой для защиты от инфекций.

Чеснок также помогает при запорах и геморрое, снижает кровяное давление, улучшает работу сердечной мышцы. Особенно важны для беременных его свойства, такие как повышение иммунитета, улучшение усвоения селена, расслабление гладкой мускулатуры, стимуляция кровообращения и расширение кровеносных сосудов.

Вред чеснока при беременности

Чеснок следует рассматривать как лекарственное средство, а не просто как полезный продукт. В небольших дозах он может быть полезен, но чрезмерное употребление может привести к негативным последствиям.

Чеснок разжижает кровь, поэтому его не рекомендуется употреблять перед родами, чтобы избежать сильных кровотечений, особенно при кесаревом сечении или сложных родах.

Даже в начале беременности большое количество чеснока может вызвать носовые кровотечения, и в таком случае стоит отказаться от этого продукта. В последнем триместре потребление чеснока следует значительно ограничить, так как он может негативно повлиять на вкус грудного молока.

Чеснок нужно осторожно сочетать с некоторыми лекарствами, особенно с антикоагулянтами. Он также может понижать уровень сахара в крови и увеличивать выработку инсулина, что не всегда благоприятно для здоровья беременной женщины. Кроме того, чеснок способен поглощать йод, что может привести к гипотиреозу.

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