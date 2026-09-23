Многие считают, что корм для кошек и собак одинаковый, и не важно, чем кормить своего питомца. Однако это утверждение неверно. Кормить собаку кошачьим кормом не рекомендуется, так как набор витаминов и полезных микроэлементов в них подобран специально для каждого вида животного.

В чем отличие кошачьего корма от собачьего лакомства

Кошачий корм отличается от собачьего лакомства своим составом. Для кошек производители стараются наполнить корм таурином и высоким содержанием белка, в то время как в корме для собак эти компоненты снижаются. В корме для кошек содержание белка составляет примерно восемьдесят процентов, а для собак — тридцать. Это различие сказывается на здоровье четвероногого друга. Ожирение, заболевания печени и другие болезни могут возникнуть у собаки из-за употребления кошачьего корма.

Производители стремятся обогатить кошачий корм витамином В, в то время как в еду для собак добавляют витамин Е, который необходим для их здоровья.



Чтобы предотвратить образование камней в почках у кошек, производители добавляют в корм подкислители, которые могут негативно сказаться на пищеварительной системе щенков.

Таурин — это вещество, добавляемое в кошачий корм для поддержки пищеварительной системы котят, в то время как собакам это не требуется. Щенки могут получать ненужные микроэлементы из такого корма.

Некоторые производители пытаются сбалансировать корм, чтобы он подходил как кошкам, так и собакам, но для полноценного питания рекомендуется использовать раздельное кормление.





Почему собаки едят кошачий корм

Трудно однозначно сказать, почему собаки любят кошачий корм. Многие питомцы привлекает запах и внешний вид корма. Кроме того, собаки часто предпочитают пищу с высоким содержанием белка, но такая еда может навредить их здоровью.

Хозяева иногда сами становятся причиной того, что щенок привыкает к кошачьему корму. Некоторые не понимают, что нельзя кормить щенка едой для кошек, и дают им одинаковую пищу. Со временем собака привыкает к такому рациону, и отучить ее становится сложно.

Доступность корма — один из факторов, почему собаки едят кошачий корм. Обычно миска с едой для кошки стоит на полу, и щенок, почувствовав аромат, находит ее и поедает. Это не всегда связано с голодом; часто собака ест просто из-за привлекательного запаха.

Тем не менее, кормить собаку нужно вовремя, иначе она будет искать пищу, чтобы насытиться. Нередко щенки добираются до кошачьего корма просто потому, что голодны.





Опасность кормления собаки кошачьим кормом

Кормить собаку кошачьим кормом не рекомендуется. Конечно, от одного раза ничего не произойдет, но если щенок на протяжении длительного времени регулярно ест кошачий корм, его организм может негативно реагировать на содержание вредных микроэлементов и нехватку необходимых витаминов, таких как витамин Е.

Кроме нарушений пищеварительной системы, у собаки могут возникнуть проблемы с печенью, почками и опорно-двигательным аппаратом.

1. У питомца может развиться аллергическая реакция на повышенное содержание белка в кошачьем корме. Также такая пища очень калорийная, что может привести к ожирению собаки.

2. Отит, астма, гнойные высыпания и язвы на коже могут свидетельствовать о серьезных заболеваниях, вызванных аллергией.

3. Собаку могут мучить изжога и несварение желудка, так как кошачий корм часто подкисляют.

4. Четвероногий друг может быстро набирать вес из-за высокой калорийности пищи. Это может привести к заболеваниям печени, таким как гепатоз.

5. У собаки снижается иммунитет, так как в кошачьем корме отсутствует витамин Е и цинк, необходимые для здоровья.

6. Собака становится усталой и малоподвижной из-за низкого содержания углеводов в корме. Обычно еда для кошек насыщена белками и жирами, а углеводы для них не нужны.

7. Многие собаки страдают от диареи или запоров из-за недостатка клетчатки в кошачьем корме, что необходимо для комфортного переваривания пищи. Поэтому не следует кормить собаку кошачьим кормом, иначе могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем.





Как отучить собаку есть кошачий корм

Отучить собаку от кошачьего корма сложно, особенно если щенок употребляет его длительное время. Лучше не допускать, чтобы питомец ел корм, предназначенный для кошек.

Существует несколько методов, которые помогут отучить собаку от кошачьего корма:





1. Кормите собаку по расписанию, чтобы питомец не испытывал голода, что является одной из причин поедания вредной пищи. Можно кормить животных в разное время.

2. Кормите кошку и собаку раздельно, чтобы щенок не «воровал» более аппетитную и калорийную пищу у своего соседа.

3. Поднимите миску с кормом для кошки на уровень, недоступный для собаки. Кошки хорошо лазят, поэтому они смогут достать свою пищу, а щенок — нет.

4. Не позволяйте собаке доедать за кошкой. После того, как кошка поела, тщательно мойте миску, чтобы пес не смог ее вылизать и не получил вредные микроэлементы.

5. Обучите собаку командам «Фу» и «Нельзя», чтобы отучить щенка от поедания кошачьего корма. Когда питомец снова попытается съесть вредную еду, просто скажите ему эти команды.

6. Не поощряйте щенка кусочками кошачьего корма. Хотя они могут любить такую пищу, частое употребление ведет к привыканию и нарушениям пищеварительной системы.

Если собака иногда ест кошачий корм, это не страшно. Однако такое поведение может привести к привыканию. Поэтому лучше избегать ситуации, когда щенок ест корм, предназначенный для кошек.



