Мария Машкова впервые так откровенно объяснила, почему не собирается отказываться от фамилии знаменитого отца, несмотря на глубокие разногласия и годы без общения. По словам актрисы, можно находиться далеко друг от друга и не разделять взгляды, но перестать быть дочерью своего отца она не может — и не хочет.

41-летняя Мария Машкова решила публично ответить на комментарии пользователей соцсетей, которые спрашивают, почему она продолжает носить фамилию отца, несмотря на серьезные разногласия с ним.

Некоторые комментаторы заявляют актрисе, что без известного отца и его фамилии она якобы ничего бы собой не представляла. Машкова призналась, что фамилия действительно всегда была важной частью ее личности.

«Моя фамилия очень быстро превратилась в мое имя»

По словам актрисы, еще до того, как ее отец стал звездой, друзья в Новосибирске и Москве называли ее Машковой — им нравилось сочетание «Маша Машкова».

Мария также рассказала, что именно отец настоял на имени Маша, хотя мать хотела назвать дочь Федорой. Актриса дважды выходила замуж, однако ни разу не задумывалась о том, чтобы взять фамилию мужа: она знала, насколько отцу важно, чтобы его единственная дочь оставалась Машковой.

При этом Мария заявила, что готова сменить фамилию, если сам отец однажды попросит ее об этом.

«Меня это не поддерживает, меня это ранит»

Машкова обратилась и к тем подписчикам, которые пытаются поддержать ее, оскорбляя при этом ее отца. По словам актрисы, такая «поддержка» причиняет ей боль.

Она признала, что может больше никогда не увидеться и не поговорить с отцом, оставаться далеко от него как территориально, так и во взглядах. Но отказываться от родственной связи она не хочет.

«Перестать быть его дочкой я не могу и, если честно, не хочу», — сказала Машкова.

История Марии Машковой показывает, насколько сложными могут быть отношения между близкими людьми, когда их разделяют принципиальные разногласия. Для актрисы дистанция с отцом не означает отказа от семейной связи: фамилию и свое происхождение она по-прежнему считает частью собственной истории.