Анна Семенович готовится к свадьбе с бизнесменом Денисом Шреером. После долгожданного предложения пара решила отметить помолвку в кругу близких друзей — поздравить счастливую невесту пришли Алика Смехова, Ирина Салтыкова, Анастасия Гребенкина и другие гости.

46-летняя Анна Семенович поделилась новыми подробностями подготовки к свадьбе. Певица и её избранник Денис Шреер устроили праздничный ужин по случаю помолвки.

Торжество прошло в тёплой компании близких пары. Среди гостей оказались известные подруги Семенович — актриса Алика Смехова, певица Ирина Салтыкова и фигуристка Анастасия Гребенкина.

Судя по опубликованным кадрам, будущие супруги решили не устраивать пышное мероприятие, предпочтя провести этот вечер с людьми, которые им особенно дороги.

«Это был замечательный вечер, полный любви, радости и счастья. Спасибо всем друзьям, кто разделил этот тёплый момент вместе с нами. Наша помолвка удалась», — поделилась Семенович в личном блоге.

Певица также пожелала своим подписчикам встретить настоящую любовь и наполнить жизнь счастливыми событиями.

Поклонники активно поздравляют пару и теперь ждут главного торжества — свадьбы. В комментариях Семенович желают долгих лет семейной жизни, взаимопонимания и любви.

О романе Анны Семенович и Дениса Шреера известно уже несколько лет. Отношения пары неоднократно становились предметом обсуждений из-за затянувшегося развода бизнесмена с его предыдущей супругой Мариной, которая жила в Германии.

Сама Семенович ранее рассказывала, что Шреер продолжал выполнять финансовые обязательства перед бывшей семьёй и обеспечивать сына. Позже певица сообщила, что её избранник официально свободен.

Теперь этот непростой период, похоже, остался в прошлом. Недавно Шреер сделал Семенович предложение руки и сердца, а после праздника в честь помолвки поклонникам остаётся ждать объявления даты свадьбы.

Для Анны Семенович отношения с Денисом Шреером переходят на новый этап. Помолвку пара уже отпраздновала с близкими и звёздными друзьями, а следующим большим событием должна стать свадьба.