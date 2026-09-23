Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Свадьба всё ближе: Семенович собрала звёздных подруг на празднике в честь помолвки 0 326

Люблю!
Дата публикации: 23.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Анна Семенович готовится к свадьбе с бизнесменом Денисом Шреером.
ФОТО: Instagram

Анна Семенович готовится к свадьбе с бизнесменом Денисом Шреером. После долгожданного предложения пара решила отметить помолвку в кругу близких друзей — поздравить счастливую невесту пришли Алика Смехова, Ирина Салтыкова, Анастасия Гребенкина и другие гости.

46-летняя Анна Семенович поделилась новыми подробностями подготовки к свадьбе. Певица и её избранник Денис Шреер устроили праздничный ужин по случаю помолвки.

Торжество прошло в тёплой компании близких пары. Среди гостей оказались известные подруги Семенович — актриса Алика Смехова, певица Ирина Салтыкова и фигуристка Анастасия Гребенкина.

Судя по опубликованным кадрам, будущие супруги решили не устраивать пышное мероприятие, предпочтя провести этот вечер с людьми, которые им особенно дороги.

«Это был замечательный вечер, полный любви, радости и счастья. Спасибо всем друзьям, кто разделил этот тёплый момент вместе с нами. Наша помолвка удалась», — поделилась Семенович в личном блоге.

Певица также пожелала своим подписчикам встретить настоящую любовь и наполнить жизнь счастливыми событиями.

Поклонники активно поздравляют пару и теперь ждут главного торжества — свадьбы. В комментариях Семенович желают долгих лет семейной жизни, взаимопонимания и любви.

О романе Анны Семенович и Дениса Шреера известно уже несколько лет. Отношения пары неоднократно становились предметом обсуждений из-за затянувшегося развода бизнесмена с его предыдущей супругой Мариной, которая жила в Германии.

Сама Семенович ранее рассказывала, что Шреер продолжал выполнять финансовые обязательства перед бывшей семьёй и обеспечивать сына. Позже певица сообщила, что её избранник официально свободен.

Теперь этот непростой период, похоже, остался в прошлом. Недавно Шреер сделал Семенович предложение руки и сердца, а после праздника в честь помолвки поклонникам остаётся ждать объявления даты свадьбы.

Для Анны Семенович отношения с Денисом Шреером переходят на новый этап. Помолвку пара уже отпраздновала с близкими и звёздными друзьями, а следующим большим событием должна стать свадьба.

×
#звезды #instagram #отношения #свадьба #певица #Анна Семенович
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Послеобеденная усталость
Изображение к статье: Выцветший школьный табель, рисунок
Изображение к статье: 3 вида игр, которые могут негативно сказаться на психическом здоровье ребенка
Изображение к статье: Йога дома: как создать пространство для практики и получить максимум пользы

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: 6 товаров и вещей, которые могут опустошить ваш кошелек
Люблю!
Изображение к статье: Совет сотрудничества стран Персидского залива
В мире
Изображение к статье: парень и девушка делают селфи
Наша Латвия
Изображение к статье: Брэд Питт снова стал Клиффом Бутом: Netflix показал трейлер нового фильма Финчера
Культура &
Изображение к статье: Ресторан Сените
ЧП и криминал
Изображение к статье: Зеленский и Трамп
В мире
4
Изображение к статье: 6 товаров и вещей, которые могут опустошить ваш кошелек
Люблю!
Изображение к статье: Совет сотрудничества стран Персидского залива
В мире
Изображение к статье: парень и девушка делают селфи
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео