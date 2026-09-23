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«Зовите меня мамочкой»: что стоит знать о женщинах, которые покупают кукол-младенцев 0 189

Люблю!
Дата публикации: 23.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Зовите меня мамочкой»: что стоит знать о женщинах, которые покупают кукол-младенцев

Реборны — куклы-младенцы, с которыми играют взрослые женщины. Нормально ли это? Разбираемся вместе с психологом.

Возможно, вы никогда не слышали об этом, но в мире существуют целые сообщества взрослых женщин, которые увлекаются игрой в куклы. Однако это не Барби и не Братц, которые часто выбирают современные девочки, а реборны (от англ. reborn — перерожденный).

Реборн — это коллекционная кукла. Ее стоимость варьируется от 50 евро на Aliexpress до 10 000 евро за авторскую куклу, сшитую на заказ с учетом пожеланий клиента. Клиенты активно обсуждают реборнов на форумах и делятся советами по уходу за ними в социальных сетях. Кроме того, они просят называть себя не иначе, как «мамочки».

Считается, что в увлечении реборнами нет ничего особенно странного. Одни женщины так готовятся к будущему материнству, другие восполняют то, чего недополучили в детстве, а третьим реборн помогает справиться с перинатальной потерей.

Тем не менее, видео, на которых девушки кормят, моют, устраивают в детский сад и укладывают спать своих реборнов, могут выглядеть несколько странно. Так это нормально или нет?

Реборны как арт-терапия

Instagram - instagram

Прежде всего, давайте посмотрим на увлечение игрой в куклы как на арт-терапию. Такой метод действительно существует и называется куклотерапия. Это проективная методика, в рамках которой в игровой форме можно примерить желаемую социальную роль, осознать ее плюсы и минусы, настроиться на положительный результат.

Наши предки утверждали: «Кто в куклы не играл, тот счастья не видал». В этом контексте можно говорить о том, что игра взрослой женщины с куклой имеет положительное влияние на психику. Женщина наполняется ресурсом, у нее появляется радость и интерес к реальной жизни.

Игра в куклы может стимулировать развитие творческого потенциала. Кукла — это точный образ ребенка, которого женщина наделяет характером. Активируются процессы творческого воображения и эстетического чувства. Забота о кукле развивает мелкую моторику, что важно в любом возрасте.

Часто женщины, играющие в куклы, начинают шить и вязать для них одежду, что может стать новым ремеслом и даже дополнительным источником дохода. Развлекательный контент для блога тоже может быть неплохой идеей и, кстати, тоже может быть монетизирован.

Реборны как хобби

Instagram - instagram

Теперь давайте посмотрим на это как на хобби. Люди коллекционируют марки или модели машин, и такое женское увлечение вполне может стать занятием для души. К положительным сторонам увлечения куклами можно отнести и времяпровождение со своими реальными детьми. Мама и дочка (или бабушка и внучка) могут вместе играть в куклы. Чем это плохо? Многие девочки очень любят реборны.

Покупая себе реборна (точную копию ребенка), женщина погружается в состояние заботы о нем — кормит, купает, водит на прогулки и так далее. Это дарит ей состояние эмоционального благополучия, так как в организме вырабатывается окситоцин — гормон любви и счастья.

Хотя это кажется хорошим, высокий уровень окситоцина может иметь и серьезные «побочные эффекты», такие как снижение когнитивных способностей (окситоцин снижает уровень тревоги, но одновременно ослабляет мотивацию), оборонительная агрессия к «чужим», необдуманные поступки и решения, чрезмерная доверчивость, повышенная внушаемость. Такие «побочные эффекты» могут негативно сказываться на реальных взаимоотношениях с окружающими.

Норма или патология

Грань между нормой и отклонением проходит там, где общение с бессловесной игрушкой вытесняет реальные отношения с близкими людьми, партнером, родными детьми. В этом случае игра перестает быть безобидной, и нужно разбираться в причинах такого поведения.

Заигравшаяся в куклы «мамочка» может быть очень несчастна и травмирована. В таком случае необходимо с помощью специалиста искать причины. Причинами могут быть одиночество, предательство, невозможность иметь собственных детей, психическая травма от потери собственного ребенка, синдром покинутого гнезда и другие.

Если ничего не предпринимать, женщина будет все дальше уходить от реальности в мир иллюзий, чтобы забыться.

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Редакция BB.LV
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