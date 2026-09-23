Возможно, вы никогда не слышали об этом, но в мире существуют целые сообщества взрослых женщин, которые увлекаются игрой в куклы. Однако это не Барби и не Братц, которые часто выбирают современные девочки, а реборны (от англ. reborn — перерожденный).

Реборн — это коллекционная кукла. Ее стоимость варьируется от 50 евро на Aliexpress до 10 000 евро за авторскую куклу, сшитую на заказ с учетом пожеланий клиента. Клиенты активно обсуждают реборнов на форумах и делятся советами по уходу за ними в социальных сетях. Кроме того, они просят называть себя не иначе, как «мамочки».

Считается, что в увлечении реборнами нет ничего особенно странного. Одни женщины так готовятся к будущему материнству, другие восполняют то, чего недополучили в детстве, а третьим реборн помогает справиться с перинатальной потерей.

Тем не менее, видео, на которых девушки кормят, моют, устраивают в детский сад и укладывают спать своих реборнов, могут выглядеть несколько странно. Так это нормально или нет?

Реборны как арт-терапия

Прежде всего, давайте посмотрим на увлечение игрой в куклы как на арт-терапию. Такой метод действительно существует и называется куклотерапия. Это проективная методика, в рамках которой в игровой форме можно примерить желаемую социальную роль, осознать ее плюсы и минусы, настроиться на положительный результат.

Наши предки утверждали: «Кто в куклы не играл, тот счастья не видал». В этом контексте можно говорить о том, что игра взрослой женщины с куклой имеет положительное влияние на психику. Женщина наполняется ресурсом, у нее появляется радость и интерес к реальной жизни.

Игра в куклы может стимулировать развитие творческого потенциала. Кукла — это точный образ ребенка, которого женщина наделяет характером. Активируются процессы творческого воображения и эстетического чувства. Забота о кукле развивает мелкую моторику, что важно в любом возрасте.

Часто женщины, играющие в куклы, начинают шить и вязать для них одежду, что может стать новым ремеслом и даже дополнительным источником дохода. Развлекательный контент для блога тоже может быть неплохой идеей и, кстати, тоже может быть монетизирован.

Реборны как хобби

Теперь давайте посмотрим на это как на хобби. Люди коллекционируют марки или модели машин, и такое женское увлечение вполне может стать занятием для души. К положительным сторонам увлечения куклами можно отнести и времяпровождение со своими реальными детьми. Мама и дочка (или бабушка и внучка) могут вместе играть в куклы. Чем это плохо? Многие девочки очень любят реборны.

Покупая себе реборна (точную копию ребенка), женщина погружается в состояние заботы о нем — кормит, купает, водит на прогулки и так далее. Это дарит ей состояние эмоционального благополучия, так как в организме вырабатывается окситоцин — гормон любви и счастья.

Хотя это кажется хорошим, высокий уровень окситоцина может иметь и серьезные «побочные эффекты», такие как снижение когнитивных способностей (окситоцин снижает уровень тревоги, но одновременно ослабляет мотивацию), оборонительная агрессия к «чужим», необдуманные поступки и решения, чрезмерная доверчивость, повышенная внушаемость. Такие «побочные эффекты» могут негативно сказываться на реальных взаимоотношениях с окружающими.

Норма или патология

Грань между нормой и отклонением проходит там, где общение с бессловесной игрушкой вытесняет реальные отношения с близкими людьми, партнером, родными детьми. В этом случае игра перестает быть безобидной, и нужно разбираться в причинах такого поведения.

Заигравшаяся в куклы «мамочка» может быть очень несчастна и травмирована. В таком случае необходимо с помощью специалиста искать причины. Причинами могут быть одиночество, предательство, невозможность иметь собственных детей, психическая травма от потери собственного ребенка, синдром покинутого гнезда и другие.

Если ничего не предпринимать, женщина будет все дальше уходить от реальности в мир иллюзий, чтобы забыться.