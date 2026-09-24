Избавьтесь от них, иначе ни один крем не поможет.

Исследования, проведенные учеными Каролинского института в Швеции, подтвердили известный факт о вреде алкоголя и выявили, что употребление алкоголя может сократить жизнь в среднем на 28 лет. Однако красота и молодость могут страдать не только от алкоголя и сигарет. Рассмотрим распространенные привычки, которые также могут негативно сказаться на вашем внешнем виде.

1. Спать лицом в подушку

Сон на животе или на боку может привести к появлению морщин и складок на лице и шее. Попробуйте засыпать на спине, чтобы избежать утренних отеков и заломов на коже.

2. Пить мало воды

Недостаток воды может привести к преждевременному старению кожи и общему упадку сил. Убедитесь, что вы пьете достаточно воды каждый день, чтобы поддерживать здоровье и красоту.

3. Не смывать макияж на ночь

Оставляя макияж на ночь, вы рискуете получить прыщи и воспаления. Обязательно очищайте кожу перед сном, чтобы дать ей возможность восстановиться.

4. Недостаточно увлажнять кожу

Увлажнение кожи с юного возраста помогает предотвратить появление морщин. Наносите крем дважды в день, чтобы поддерживать ее здоровье.

5. Частые скрабы и пилинги для лица

Чрезмерное использование скрабов может повредить кожу. Используйте их не чаще одного-двух раз в неделю, чтобы избежать повреждений и шелушения.

6. Пренебрежение кремами SPF

Солнцезащитные кремы необходимы не только летом, но и в любое время года. Защита от ультрафиолетового излучения помогает предотвратить преждевременное старение и другие проблемы с кожей.

7. Пить много кофе

Чрезмерное употребление кофе может привести к обезвоживанию и преждевременному старению кожи. Ограничьте себя одной чашкой в день или замените кофе на смузи.

8. Сутулиться и горбиться

Ровная осанка не только улучшает внешний вид, но и способствует здоровью. Работайте над своей осанкой, чтобы избежать проблем с позвоночником.

9. Накручивание волос на палец

Эта привычка может повредить волосы и привести к их выпадению. Найдите другие способы флирта, чтобы сохранить здоровье волос.

10. Часто трогать лицо

Трогая лицо грязными руками, вы рискуете вызвать воспаления и прыщи. Используйте матирующие салфетки и мойте руки перед тем, как касаться лица.

11. Недосып

Недостаток сна негативно сказывается на внешности и общем состоянии здоровья. Стремитесь спать не менее 8 часов, чтобы выглядеть свежо и отдохнувшим.

12. Отсутствие полноценного отдыха и прогулок

Современный образ жизни может привести к недостатку отдыха и прогулок на свежем воздухе. Уделяйте время для отдыха и прогулок, чтобы улучшить свое психоэмоциональное состояние.