Что делать, если ваш ребенок не проявляет интереса к учебе? Этот вопрос может возникнуть у многих родителей.

Клинический психолог Роман Лобастов поделился с нашими коллегами из NGS главными ошибками взрослых и советами по формированию интереса к учебе.

По словам Романа Лобастова, ученикам младших классов сложно контролировать свое поведение — им хочется играть и гулять, а не изучать учебники. Поэтому мотивацию к учебе стоит представить в виде игры, чтобы вызвать у ребенка интерес.

У старшеклассников, помимо учебы, появляется множество личных забот и проблем — в 15–16 лет им больше интересно общение с друзьями и противоположным полом. Важно проявлять мягкость в контроле, не оставляя подростков без внимания и доверительной дистанции.

Дети иногда придумывают причины, чтобы остаться дома вместо школы, например, жалуются на боли. Если со здоровьем все в порядке, возможно, стоит обратиться к психологу.

Ребенок может столкнуться с тревожной ситуацией, с которой не может справиться самостоятельно, будь то проблемы в семье или в классе.

Три самые частые ошибки, которые совершают родители

1. Постоянно повторяют ребенку, что он должен учиться.

Важно заинтересовать ребенка, а не заставлять. Родители часто говорят: «Ты должен учиться, чтобы стать взрослым, должен быть умным», повторяя слово «должен» из предложения в предложение. Ребенок никому ничего не должен, и такие установки негативно влияют на его мотивацию.

Также родители могут говорить: «Не будешь учиться — станешь грузчиком», «Не получишь высшего образования — будет мало денег». Это навязывает детям собственные комплексы. Лучше объяснять, что хорошая учеба открывает больше возможностей и способностей, о которых они пока не знают.

2. Требуют слишком много.

Некоторые родители перегружают детей различной деятельностью, как будто хотят вырастить универсального солдата. Ребенок может не понимать, зачем ему все это нужно, что приводит к конфликтам.

Слишком большая загруженность может вызвать астению — состояние, при котором дети чувствуют себя уставшими и не могут воспринимать новую информацию. Это приводит к снижению настроения и формированию апатии к любой активности.

3. Проецируют свои проблемы на ребенка.

Детские психологи описывают феномен, когда родители не могут справиться с собственными переживаниями и начинают проецировать их на ребенка. Это создает замкнутый круг.

Например, мама, которая чрезмерно опекает ребенка, может видеть в этом свою миссию. Она хочет защитить его от болезней, но на самом деле такая гиперопека может привести к тому, что ребенок будет часто болеть.