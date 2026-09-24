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Чем нельзя кормить кошек? 0 176

Люблю!
Дата публикации: 24.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Чем нельзя кормить кошек?

Недавно я наткнулась на заметку из «1000 секретов» «Кошка и ее кормежка». Благодаря ей я начала переводить своих питомцев на сухой корм, и они стали чувствовать себя намного лучше. Ранее, не зная о важности правильного питания для кошек, я кормила их всем подряд со своего стола, что в итоге привело к большим расходам на ветеринарные услуги. Вот советы ветеринаров о том, какие продукты нельзя давать кошкам.

 

* **Сладости** (например, кошка может попробовать сладкий йогурт или творожок). Кошки не чувствуют сладкого вкуса, но сахар плохо усваивается, что может вызвать проблемы с пищеварением, зубами и привести к ожирению.

* **Жирное мясо** (свинина, баранина) и обрезки жира негативно сказываются на работе печени и почек.

* **Лук и чеснок** (они могут быть в составе готовых блюд с «человеческого стола») могут вызывать анемию.

* **Корм для собак** нельзя давать кошкам. Некоторые владельцы, у которых есть и кошки, и собаки, считают, что их можно кормить одним и тем же, но состав и питательный баланс кормов различаются: то, что подходит собаке, может быть вредно для кошки.

* **Молоко и сливки** давать кошкам нельзя. Когда котенок вырастает и перестает нуждаться в мамином молоке, его организм перестает усваивать лактозу, и молоко взрослой кошке может навредить.

* **Кости** могут застрять в горле или повредить желудок. Осколки костей также могут стать причиной кишечной непроходимости.

"1000 секретов".

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