Кофе может не только бодрить, но и быть источником антиоксидантов. Однако его свойства во многом зависят от сорта зерен, способа приготовления и добавок.

Диетолог Челси Рэй Буржуа назвала девять простых способов сделать привычную чашку кофе более полезной, передает Health.

1. Выбирайте светлую обжарку

При обжаривании зерна подвергаются воздействию высокой температуры, что меняет не только вкус и аромат, но и состав кофе. По словам специалиста, зерна светлой обжарки обычно сохраняют больше антиоксидантов, защищающих клетки от повреждений и участвующих в борьбе с воспалительными процессами.

2. Обращайте внимание на качество зерен

Состав кофе зависит в том числе от происхождения и качества сырья. Автор рекомендует по возможности выбирать качественные зерна и обращать внимание на органический кофе. При этом вкус хорошего зерна зачастую позволяет обходиться меньшим количеством сахара и других добавок.

3. Используйте бумажный фильтр

Способ приготовления тоже имеет значение. Бумажный фильтр задерживает часть кафестола и кахвеола — содержащихся в кофе соединений, которые способны повышать уровень холестерина. Поэтому фильтрованный кофе в этом отношении может быть предпочтительнее напитка, приготовленного без фильтра.

4. Добавляйте специи

Вместо сладких сиропов вкус кофе можно разнообразить корицей, куркумой или небольшим количеством мускатного ореха. Это позволяет придать напитку новый вкус без дополнительного сахара. Специи также содержат биологически активные вещества, хотя рассматривать их как средство лечения каких-либо заболеваний не следует.

5. Сократите количество сахара

Одна из самых простых рекомендаций — постепенно уменьшать количество добавляемого сахара. Его избыток в рационе связан с увеличением риска набора лишнего веса, нарушений контроля уровня глюкозы и сердечно-сосудистых заболеваний.

Если несладкий кофе кажется слишком горьким, диетолог предлагает попробовать ту же корицу или другие специи.

6. Осторожнее с искусственными сливками

Многие заменители сливок содержат сахар и растительные жиры. В результате обычная чашка кофе может превратиться в достаточно калорийный напиток.

В качестве альтернативы автор предлагает обычное молоко, миндальное молоко или небольшое количество кокосового молока.

7. Можно попробовать масло MCT

Триглицериды со средней длиной цепи, или MCT, организм способен достаточно быстро использовать в качестве источника энергии. Добавление такого масла может сделать напиток более сытным.

Однако это все же жир и дополнительный источник калорий, поэтому превращать такую добавку в обязательный компонент «здорового кофе» не стоит.

8. Попробуйте холодный кофе

Cold brew готовится путем длительного настаивания кофе в холодной воде. Исследования показывают, что такой напиток может быть немного менее кислотным, чем кофе, приготовленный горячим способом. Для некоторых людей, чувствительных к кислотности напитков, это может иметь значение.

9. Выбирайте чашку поменьше

Размер порции помогает контролировать не только потребление кофеина, но и количество сахара, молока или сливок. Для большинства здоровых взрослых верхним ориентиром считается около 400 мг кофеина в сутки, хотя индивидуальная чувствительность может существенно различаться.

И еще одно важное правило

Имеет значение и время, когда вы пьете кофе. Кофеин способен мешать засыпанию, поэтому автор советует отказаться от кофе примерно за шесть часов до сна.

А самый простой способ контролировать состав напитка — готовить его самостоятельно. Так легче регулировать размер порции, количество сахара, молока и других добавок.

Чтобы сделать кофе полезнее, вовсе не обязательно полностью менять привычки. Меньше сахара и искусственных сливок, умеренные порции, качественные зерна и бумажный фильтр — уже несколько простых изменений, которые помогут сохранить достоинства напитка и избежать лишних добавок.