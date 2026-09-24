Расхожая фраза «изменил один раз — будет изменять всегда» звучит убедительно, но с точки зрения психологии всё гораздо сложнее. Психолог Родион Чепалов объяснил, почему одни люди годами повторяют один и тот же сценарий, а другие действительно способны пересмотреть своё поведение.

Измена — это поступок, а не неизменная черта характера, подчёркивает специалист. Поэтому сам факт неверности в прошлом ещё не позволяет однозначно предсказать, как человек будет вести себя в новых отношениях.

Гораздо важнее разобраться, что именно привело к измене и изменился ли механизм, который однажды подтолкнул человека к такому решению.

Почему люди изменяют

Причины могут быть совершенно разными. Один человек в молодости постоянно ищет новых впечатлений и ещё не готов к устойчивым отношениям, но с возрастом меняет приоритеты. Другой после каждой серьёзной ссоры вместо разговора с партнёром ищет утешение на стороне.

Кому-то новые романы необходимы для постоянного подтверждения собственной привлекательности, а кто-то заводит параллельные отношения, потому что не решается закончить давно исчерпавший себя союз.

Внешне результат одинаков — измена. Однако психологические причины поступка могут сильно отличаться.

Иногда за повторяющейся неверностью может стоять страх глубокой эмоциональной близости. Пока отношения остаются романтическими и между партнёрами сохраняется определённая дистанция, человек чувствует себя комфортно. Когда появляются обязательства, зависимость друг от друга и необходимость проявлять уязвимость, новая связь становится способом вновь увеличить эту дистанцию.

Однако психолог подчёркивает: это лишь один из возможных механизмов, а не универсальное объяснение поведения всех изменяющих людей.

Одних обещаний недостаточно

Чтобы понять, способен ли человек действительно изменить своё поведение, полезно посмотреть на цепочку событий, которая раньше приводила к неверности.

Например: конфликт с партнёром — мысль «меня больше не ценят» — внимание со стороны другого человека — флирт — измена — кратковременное ощущение собственной значимости.

Если человек научился распознавать такую последовательность и теперь способен иначе справляться с конфликтами, открыто говорить о своих потребностях и устанавливать границы, риск повторения прежнего сценария может уменьшиться.

Совсем другая ситуация, если изменилось лишь обещание: «Больше никогда», — а привычный способ поведения остался прежним.

Почему сценарий может повторяться

Большое значение имеет и то, какие последствия человек получал после своих поступков. Если годами работает схема «изменил — скрыл — получил удовольствие — ничего не произошло», такое поведение может закрепляться.

За многочисленными романами также могут скрываться потребность постоянно подтверждать собственную ценность, страх быть брошенным или трудности с длительной эмоциональной близостью.

С возрастом всё пройдёт?

Сам по себе возраст ничего не гарантирует.

В молодости человек действительно может активнее искать новые впечатления и пытаться понять, какие отношения ему нужны. Позже жизненные приоритеты способны измениться: кому-то стабильность, семья и близость начинают приносить больше удовлетворения, чем постоянная смена партнёров.

Но возможен и противоположный вариант — человек продолжит следовать прежнему сценарию и в зрелом возрасте.

Поэтому значение имеет не цифра в паспорте, а жизненный опыт, последствия собственных решений, переоценка ценностей и готовность работать над собой.

Как понять, что человек действительно изменился

Психолог советует обращать внимание не столько на обещания, сколько на конкретное поведение.

Важный признак — способность признать собственную ответственность. Не «ты уделяла мне мало внимания, поэтому я изменил», а «мне не хватало внимания, но решение изменить принял я».

Человек, действительно осознавший произошедшее, способен обсуждать неприятную тему, не требует немедленного прощения и понимает, что доверие невозможно восстановить одним разговором.

Психолог предлагает три вопроса, ответы на которые могут многое показать:

Что во мне и моей жизни тогда позволило мне изменить? Что теперь я делаю иначе? Как я поступлю, если снова окажусь в похожей ситуации?

Если единственный ответ — «такого больше никогда не произойдёт», этого недостаточно. Гораздо важнее, способен ли человек объяснить прежний механизм своего поведения и рассказать, что конкретно изменилось.

Один раз — или один раз поймали?

Есть ещё одна важная деталь. Необходимо различать действительно единичную измену и ситуацию, когда человека просто однажды уличили в неверности.

Один эпизод во время серьёзного кризиса и многолетняя система параллельных отношений — разные ситуации.

При этом даже повторявшиеся измены психолог не считает пожизненным приговором. Люди способны менять устойчивые модели поведения, однако настоящие перемены должны быть глубже страха потерять партнёра после разоблачения.

Главный показатель перемен — не обещание «я больше никогда так не сделаю», а поведение спустя время. Если в обстоятельствах, которые раньше приводили к измене, человек действительно начинает поступать иначе, это гораздо убедительнее любых клятв.