Правильно подобранная стрижка способна визуально изменить лицо не хуже удачного макияжа: подчеркнуть скулы и глаза, смягчить овал, добавить волосам объема и сделать весь образ свежее. Причем стилисты советуют ориентироваться прежде всего не на возраст, а на форму лица, густоту и структуру волос.

Вот 13 вариантов, которые не привязаны к цифре в паспорте и могут визуально освежить внешность.

1. Классический боб

Боб десятилетиями остается одной из самых востребованных стрижек. Четкий силуэт делает прическу аккуратной, а правильно выбранная длина помогает подчеркнуть линию лица.

Особенно интересен этот вариант для тонких волос: плотный ровный срез визуально добавляет им густоты. Меняя пробор и способ укладки, боб легко адаптировать и для повседневного, и для вечернего образа.

2. Удлиненный боб

Тем, кто не готов расставаться с длиной, подойдет лоб — удлиненная версия боба примерно до плеч.

Его можно носить прямым, укладывать мягкими волнами или собирать. Такая длина красиво обрамляет лицо, привлекает внимание к подбородку и шее, а несколько мягких прядей у лица делают силуэт еще легче.

3. Многослойная стрижка средней длины

Слои придают волосам движение и помогают избавиться от ощущения тяжелой прически. Это хороший способ изменить образ, практически не жертвуя длиной.

Однако обладательницам тонких волос важно не переборщить с филировкой: слишком большое количество слоев способно визуально уменьшить объем. В таком случае лучше оставить кончики более плотными.

4. Пикси

Короткая пикси открывает лицо и шею, делая акцент на глазах, скулах и бровях. Объем в верхней части прически способен зрительно вытянуть лицо.

При этом пикси дает простор для экспериментов: волосы можно укладывать гладко или небрежно, приподнимать у корней либо зачесывать набок.

5. Текстурированный боб

Если классический боб кажется слишком строгим, его можно сделать более расслабленным.

Легкая многослойность, естественные волны и слегка небрежная укладка добавляют объем и движение. Особенно выигрышно такой вариант смотрится на волосах, которые немного вьются от природы.

6. Пряди, обрамляющие лицо

Чтобы заметно изменить прическу, совсем не обязательно убирать длину. Более короткие передние пряди способны расставить нужные акценты.

В зависимости от того, где начинается первый слой, они могут подчеркнуть скулы, глаза или линию подбородка. Этот прием подходит как для средней длины, так и для длинных волос.

7. Длина до плеч

Один из наиболее универсальных вариантов: волосы остаются достаточно длинными для разных укладок, но уже не создают ощущения тяжелой прически.

Мягкие слои добавят объема, а более короткие пряди возле лица сделают силуэт легче. Такая длина подходит и прямым, и волнистым волосам.

8. Челка-шторка

Такая челка разделяется по центру или немного сбоку и постепенно переходит в основную массу волос.

В отличие от плотной прямой челки, она не создает жесткой горизонтальной линии, а мягко обрамляет лицо. Удлиненные боковые пряди способны подчеркнуть глаза и скулы. Еще один плюс — такую челку сравнительно легко отрастить.

9. Мягкий шег

Современный шег вовсе не обязательно должен выглядеть вызывающе. Его более спокойная версия строится на мягких слоях и естественной текстуре.

Стрижка добавляет волосам движения и особенно хорошо подходит тем, у кого они слегка вьются и кто не хочет ежедневно добиваться идеально гладкой укладки.

10. Длинные волосы со слоями

Отказываться от длинных волос только из-за возраста нет необходимости. Если они здоровые и вам нравится длина, достаточно правильно подобрать форму.

Деликатные слои делают длинные волосы более подвижными, а укороченные передние пряди помогают обрамить лицо и убрать ощущение излишней тяжести.

11. Волнистый боб

Мягкие волны способны полностью изменить впечатление от классического боба. Прическа становится объемнее, а строгие линии — мягче.

В зависимости от длины такой боб может подчеркнуть скулы, подбородок или шею. Особенно удобен он для обладательниц естественно волнистых волос.

12. Легкая челка

Вместо густой прямой челки можно выбрать воздушные отдельные пряди. Они привлекают внимание к глазам и добавляют прическе текстуры, не утяжеляя лицо.

Такую челку можно носить прямо, укладывать набок или разделять на две части. Она хорошо сочетается с бобом, лобом и многослойными стрижками.

13. Градуированная короткая стрижка

Еще один вариант для коротких волос — более короткий затылок с постепенным увеличением длины к верхней части головы.

Градуировка позволяет добавить объем там, где он необходим, поэтому такой вариант может подойти тонким волосам. Текстурированные верхние пряди делают классическую короткую стрижку более современной.

Как выбрать свою стрижку

Искать одну универсальную «омолаживающую» стрижку для женщин после 40, 50 или 60 лет не стоит. Гораздо важнее учитывать форму лица, густоту и естественную структуру волос, а также время, которое вы готовы ежедневно тратить на укладку.

Для тонких волос нередко выигрышнее выглядит плотный срез с минимальным количеством слоев. Густым волосам многослойность, напротив, может придать легкость и движение. Пряди у лица позволяют подчеркнуть скулы и линию подбородка, а правильно выбранная челка — сделать акцент на глазах.

Стрижка действительно может визуально освежить лицо, но секрет не в попытке выглядеть «моложе своего возраста». Лучший эффект дает прическа, которая учитывает индивидуальные черты лица и особенности волос. Иногда для заметного преображения достаточно нескольких прядей у лица, новой челки или изменения длины всего на несколько сантиметров.